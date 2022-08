Les métaux précieux pénalisés par la hausse du dollar et des taux longs

(AOF) - Les cours de l'or et de l'argent ont atteint aujourd'hui leur plus bas niveau depuis un mois avant d'évoluer en ordre dispersé. Vers 17h, l'once d'or gagne 0,19% à 1 753,5 dollars. L'once d'argent en revanche cède 0,6% à 18,635 dollars. Les métaux précieux, qui ne rapportent rien, sont pénalisés par la hausse du dollar et la progression des taux longs. Ainsi, le rendement du 10 ans américain progresse de 8,7 points de base à 3,121%.