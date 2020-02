Les métaux industriels pâtissent des craintes sur la croissance en Chine

(AOF) - La Chine, principal producteur et consommateur de métaux industriels, fait trembler la planète matières premières. Cette forte chute des cours (-10% en un mois pour l'indice Bloomberg des métaux industriels) est expliqué par une baisse de la demande et de la consommation de produits de base suite à l'épidémie de coronavirus. Les analystes s'attendent cependant à ce que cette demande rebondisse à compter du second semestre après une forte chute jusqu'au pic de la contagion au cours du premier trimestre 2020.