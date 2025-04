Les mesures protectionnistes de Trump font plonger les marchés européens

(AOF) - La séance a été particulièrement difficile sur les marchés internationaux au lendemain de l'annonce des tarifs douaniers plus élevés qu'attendu décidés par Donald Trump. Emmanuel Macron parle d'un "impact massif" sur l'économie européenne. Pour l'heure, l'industrie pharmaceutique est exemptée de ces mesures. Les rares valeurs françaises à échapper à la baisse appartenaient aux secteurs défensifs, comme Orange et Danone. Les cours du pétrole et du dollar ont chuté. Le CAC 40 s'est replié de 3,31% à 7598,98 points et l'EuroStoxx 50 de 3,61% à 5112,41%.

En Europe, Siemens (-8,18% à 197,18 euros) a annoncé l'acquisition pour 5,1 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros) du fabricant américain de logiciels de R&D pour les sciences de la vie basés sur l'intelligence artificielle (IA) : Dotmatics. L'accord devrait être conclu au cours du premier semestre 2026. Cette acquisition est présentée comme une étape stratégique pour le conglomérat allemand spécialisé dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment. Le groupe "étend ses logiciels basés sur l'IA au domaine des sciences de la vie, marché complémentaire en pleine croissance".

A Paris, Eurofins Scientific (+1,40% à 49,33 euros) a échappé à la baisse à l'inverse de Sanofi (-0,68% à 99,72 euros). Pour l'heure, le secteur pharmaceutique n'a pas été inclus dans la première série de droits de douane réciproques. Elle prendra effet à compter du 5 avril 2025. Selon UBS cependant le secteur n'est pas pour autant "tiré d'affaire". Il estime que Donald Trump pourrait ajouter une série distincte de droits de douane le ciblant spécifiquement.

EssilorLuxottica (-7,21% à 248,30 euros) a enregistré l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40, pénalisé par l'annonce de nouveaux droits de douane américains. Le président Trump a dévoilé hier soir que les Etats-Unis imposeraient des droits de douane de 20% aux produits en provenance de l'Union européenne et de 54% au total à ceux venant de Chine. Les Etats-Unis représentent 45% des revenus du groupe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48 en mars contre un consensus de 47 a indiqué S&P Global. Il était de 45,1 en février. Le PMI des services atteint 47,9 contre 46,6 de consensus après 45,3 le mois précédent.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,3 en mars contre un consensus de 50,9 a indiqué S&P Global. Il était de 50,4 en février. Le PMI des services s'élève à 50,9 contre 50,2 attendu après 51,1 le mois précédent.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,9 en mars contre un consensus de 50,4 a indiqué S&P Global. Il était de 50,2 en février. Le PMI des services s'élève à 51 en mars contre 50,4 attendu après 50,6 le mois précédent.

Les prix à la production industrielle ont augmenté en février de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport à janvier 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En janvier 2025, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE. En février 2025, par rapport à février 2024, les prix à la production industrielle ont augmenté de 3% dans la zone euro et de 3,1% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,5 en mars, comme attendu, après 51,6 en février. Le PMI pour les services est passé à 54,4 après 51,0 en février.

En mars, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier aux Etats-Unis est ressorti à 50,8 après 53,5 en février, a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il était attendu à 53.

Aux Etats-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 219 000 la semaine dernière: elles étaient attendues stables à 225 000 comme la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 122,70 milliards de dollars en février contre un consensus de 122,50 milliards de dollars. Il était de 130,70 milliards de dollars en janvier.

A la clôture, l'euro s'adjuge 2,04% à 1,1054 dollar.