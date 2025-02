Les mesures protectionnistes de Donald Trump effraient les marchés américains

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en nette baisse à l'ouverture de la première séance de la semaine. L'imposition par la nouvelle administration Trump de droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Mexique et du Canada à partir de ce mardi devrait peser notamment sur le secteur automobile, ainsi que sur les sociétés liées aux semi-conducteurs et sur le secteur lié aux cryptomonnaies. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et sur le Nasdaq abandonnent respectivement 1,33% et 1,61%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en territoire négatif. La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé vendredi la mise en place de droits de douane dès ce week-end sur les produits originaires du Mexique, du Canada et de Chine, suscitant des inquiétudes pour le commerce international. Dans sa version core, surveillée par la Fed, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,8% en rythme annuel comme prévu, et à 0,2% .Le Dow Jones a reculé de 0,75% à 44544 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,28% à 19627 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est attendu à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier à 16 heures. Les ventes de logements neufs en décembre seront elles aussi connues à 16h00.

Les valeurs à suivre

Automobile américaine

Le secteur automobile américain est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après l'imposition de droits de douane de 25% par la nouvelle administration Trump sur les importations en provenance du Mexique et du Canada à partir de ce mardi. Ce secteur est particulièrement concerné en raison des chaînes de production transfrontalières des constructeurs automobiles. General Motors est attendu en baisse de plus de 6%, Ford et Tesla de plus de 3%. Les chinois Nio, Xpeng et Zeekr devraient également voir leurs cours reculer.

Baker Hughes

Baker Hughes a annoncé lundi qu'ExxonMobil Guyana lui avait attribué un contrat pluriannuel pour la fourniture de produits chimiques de spécialité et de services connexes dans le cadre de ses projets d'exploitation en mer d'Uaru et de Whiptail dans le bloc de Stabroek, en Guyane. L'annonce a été faite lors de la 25ème réunion annuelle de Baker Hughes à Florence, en Italie. Ce contrat couvre les besoins des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement Errea Wittu et Jaguar, dont la production débutera en 2026 et 2027.

BioNTech

BioNTech est attendu en baisse après avoir annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Biotheus une biotech chinoise dédiée au développement de nouveaux anticorps pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de maladies oncologiques ou inflammatoires. L'acquisition a été annoncée en novembre 2024 et s'appuie sur la collaboration fructueuse sur l'actif clinique en stade avancé BNT327. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie oncologique de BioNTech, visant à étendre les capacités de la société en matière de recherche, et développement.

Distributeurs pharmaceutiques

Les distributeurs de produits pharmaceutiques comme McKesson ou Cardinal Health sont attendus en baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce de droits de douane sur les produits canadiens et mexicains. Selon leur organisation la HDA (Healthcare Distribution Alliance) " les tarifs douaniers sur les produits pharmaceutiques mettraient à rude épreuve la chaîne d'approvisionnement et pourraient avoir des conséquences négatives sur les patients américains, que ce soit par l'augmentation des coûts des produits médicaux ou par le départ des fabricants du marché".

Tyson Foods

Au premier trimestre de son exercice 2024/2025, Tyson Foods enregistre un chiffre d'affaires de 13,62 milliards de dollars, en hausse de 2,3 %. Le résultat d'exploitation ressort à 580 millions de dollars, en hausse de 151%. Le bénéfice par action s'élève à 1,01 dollar, en hausse de 237%. "L'exercice 2025 a démarré sur les chapeaux de roue, puisque nous avons enregistré pour le troisième trimestre consécutif une croissance du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation et du bénéfice par action d'une année sur l'autre", a déclaré Donnie King, président-directeur général de Tyson Foods.