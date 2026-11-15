Les mesures de Trump sur les minerais n'ont pas réussi à affaiblir la Chine

L'un des enjeux de la rencontre la semaine prochaine entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devrait porter sur la garantie pour les Etats-Unis d'un approvisionnement en minerais stratégiques alors que Washington peine à contrer la domination de Pékin en la matière malgré une série de mesures adoptées par la Maison blanche.

De nombreux projets miniers américains sont encore à des années de leur mise en production en dépit des milliards de dollars d'investissements fédéraux débloqués par l'administration Trump, ce qui rend les industriels américains dépendants des matériaux chinois indispensables aux semi-conducteurs, à la robotique, aux systèmes d'armement et à l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Cette dépendance place Donald Trump dans une position délicate en vue des négociations commerciales prévues jeudi en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), dans la ville chinoise de Shenzhen. Le locataire de la Maison blanche ne pourra pas exercer une importante pression sur Xi Jinping au sujet des droits de douane et des contrôles à l'exportation sans risquer de voir les Etats-Unis priver de l'accès aux métaux, aimants et composés chimiques que le pays ne produit pas pour le moment en quantités suffisantes, expliquent une demi-douzaine d'analystes interrogés par Reuters.

Xi Jinping a utilisé la position de la Chine en tant que premier producteur mondial de terres rares comme levier dans les négociations commerciales. L'année dernière, Pékin a restreint les exportations de ces minéraux et d'aimants, perturbant ainsi l'activité de Ford Motor F.N et d'autres constructeurs américains. Washington a négocié un maintien de cet accès.

Le fossé entre les ambitions de Donald Trump en matière de minéraux et la lenteur de leur mise en œuvre reflète la difficulté de reconstruire une industrie que les Etats-Unis ont failli abandonner à la fin du XXe siècle, a expliqué Samir Kapadia, directeur du pôle commerce au sein du cabinet de conseil en entreprise Vogel Group, basé à Washington.

"A l'heure actuelle, il y a plus de présentations PowerPoint que de permis; la question est donc de savoir combien de ces projets n'existent que sous forme de fichiers PDF et combien sont prêts à démarrer", a-il déclaré.

Sollicitée, la Maison blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire.

TEST SUR LA CAPACITÉ DE NÉGOCIATION DE WASHINGTON

Donald Trump et Xi Jinping pourraient convenir de prolonger leur trêve commerciale actuelle, qui doit expirer en janvier et qui comprend des dérogations aux contrôles à l'exportation pour certains minéraux critiques.

"Les Chinois utilisent le levier des minéraux stratégiques pour mettre la pression sur les Etats-Unis quand bon leur semble", note Rich Nolan, directeur de National Mining Association, une fédération professionnelle et de lobbying du secteur minier aux Etats-Unis.

La Chine a dit avoir restreint l'accès à ces minéraux afin d'empêcher leur utilisation à des fins militaires. Elle a également accusé Washington d'abuser des contrôles à l'exportation en bloquant les exportations de semi-conducteurs vers la Chine.

Parallèlement, les Etats-Unis ont pris un certain retard en termes de production, leur capacité sur les aimants au néodyme-fer-bore, utilisés dans les véhicules électriques et les équipements militaires, s'élevant à environ 4.500 tonnes métriques par an en 2025. Ce chiffre est à comparer aux quelque 210.000 tonnes métriques produites en Chine, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Outre l'exploitation minière, la Chine dispose de sites de traitement et de raffinage, d'une expertise technique et des infrastructures de production nécessaires pour transformer les matières premières en composants industriels.

"Où en sommes-nous aujourd'hui? Exactement là où les Chinois veulent nous voir: dans une situation catastrophique", s'est alarmé Jack Lifton, analyste chez Technology Metals Research.

Alors que l'administration Trump a pris des mesures pour accélérer les projets miniers, une grande partie des infrastructures ne sera pas opérationnelle avant plusieurs années, les mines, raffineries et sites de traitement nécessitant une décennie, voire davantage, pour entrer en service.

Une raffinerie de 7,4 milliards de dollars destinée au cuivre, au zinc et à d'autres minéraux critiques, située dans le Tennessee et soutenue par la société sud-coréenne Korea Zinc 010130.KS , ne devrait pas ouvrir avant 2030. Rio Tinto RIO.L et BHP BHP.AX ont pour objectif de construire la plus grande mine de cuivre d'Amérique du Nord, mais celle-ci ne verrait pas le jour avant la prochaine décennie. L'année dernière, l'administration Trump a accepté de prendre une participation dans Trilogy Metals TMQ.TO , qui prévoit de produire du cuivre en Alaska à partir de 2031.

Le groupe Vulcan Elements a cependant commencé à produire des aimants via des terres rares en Caroline du Nord. MP Materials MP.N , pour sa part, développe sa production d'aimants au Texas dans le cadre d'un partenariat de plusieurs milliards de dollars avec le Pentagone. Le projet de mine de Thacker Pass, au Nevada, considérée comme la plus grande source de lithium d'Amérique du Nord, a été lancé par Lithium Americas LAC.N avec une entrée en production prévue pour 2028. Perpetua Resources PPTA.O prévoit de produire de l'antimoine, utilisé pour fabriquer des balles et des gilets pare-balles, dans l'Idaho d'ici 2029.

La stratégie de Donald Trump dans les mines devra également passer prochainement un test politique sur le plan national. Le raz-de-marée des démocrates aux élections de mi-mandat et leur prise de contrôle du Congrès américain en janvier prochain pourrait remettre en question les investissements de l'administration Trump dans des entreprises privées.

(Reportage Jarrett Renshaw à Shenzhen et Ernest Scheyder à Houston; version française Claude Chendjou)