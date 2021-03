"Les messages de la Fed ont jusqu'à présent été efficaces pour éviter un dérapage", souligne Pimco

"Et si nous pensons qu'un certain resserrement de ces conditions est cohérent avec l'amélioration de l'économie, il nous semble que les messages de la Fed ont jusqu'à présent été efficaces pour éviter un dérapage", souligne l'économiste.

(AOF) - La communication issue de la réunion du FOMC de mars a réitéré l'engagement de la Fed envers son nouveau cadre de politique monétaire, et devraient contribuer à ancrer les taux d'intérêt, y compris l'évaluation par le marché de la trajectoire des taux, et à limiter un resserrement excessif des conditions financières, analyse Tiffany Wilding, économiste chez Pimco, suite aux annonces de la Fed.

