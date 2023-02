" Les ménages tentent de se protéger de l’inflation " (Le Cercle de l'Epargne)

(AOF) - Pour Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne, " Avec la baisse des taux de l’épargne réglementée et l’absence d’inflation, les ménages avaient, ces dernières années laissé, de plus en plus d’argent sur leurs comptes courants. L’encours des dépôts à vue était, en effet, selon la Banque de France, passé, de décembre 2014 à juillet 2022, de 257 milliards d’euros à plus de 543 milliards d’euros. À défaut de placements garantis suffisamment rémunérés, les Français avaient opté pour le compte courant ".

Depuis juillet et surtout septembre 2022, les ménages ont changé leurs comportements. Le rendement est redevenu, du moins de manière faciale, attractif et l'inflation érode la valeur des sommes laissées sur les comptes courants qui ne sont pas rémunérés. L'encours des dépôts à vue s'est ainsi, sur le quatrième trimestre 2022, contracté de 18,9 milliards d'euros. Une grande partie de ces retraits a profité à l'épargne réglementée.

" En privilégiant le Livret A et le livret de développement durable et solidaire, les ménages tentent de limiter les effets de l'inflation sur leurs liquidités. La protection n'est pas totale, le rendement réel du Livret A étant négatif d'au moins trois points. Il faut remonter aux années 80 pour constater un rendement réel négatif aussi important ", explique Philippe Crevel.

Rappelons que le Livret A démarre l'année 2023 en trombe. Avec une collecte positive de 9,27 milliards d'euros en janvier, le Livret A enregistre sa meilleure performance depuis janvier 2009 (18,31 milliards d'euros) qui avait été alors réalisée au moment de la banalisation de sa distribution et en pleine crise financière. Pour le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), la collecte a atteint, en janvier 1,95 milliard d'euros.