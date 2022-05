Les ménages américains puisent dans leur épargne pour consommer

(AOF) - Il est toujours très dangereux de parier contre la soif d’achat du consommateur américain. Les dépenses des ménages en avril ont augmenté de 0,9% aux Etats-Unis contre un consensus de +0,7%, après +1,4% en mars (révisé de +1,1%). Il s'agit de la quatrième progression consécutive. Dans un contexte économique de plus en plus difficile en raison de l’inflation, ils ont puisé dans leur bas de laine. Leur taux d’épargne est tombé à 4,4% en avril, un plus bas de 14 ans, contre 5% en mars. Le revenu des ménages a progressé de 0,4% en avril contre un consensus de +0,5% après +0,5% en mars.