Les meilleurs ETF thématiques du premier trimestre 2022

Le premier chapitre du marché en 2022 a été riche en événements et en rebondissements, avec le déclenchement d’une quasi-guerre en Ukraine après l’invasion de l’ex-URSS par la Russie et les changements drastiques de politiques macroéconomiques pour refroidir l’inflation. Cependant, cela n’a pas entamé l’appétit des investisseurs d’ETF thématiques qui ont ajouté environ 10 milliards de dollars dans les ETF thématiques au cours du premier trimestre de 2022. Près de 3,9 milliards de dollars de ces flux sont allés dans des ETF thématiques domiciliés en Amérique, 3,41 milliards de dollars dans des ETF ESG domiciliés en Europe, et 2,65 milliards de dollars dans des ETF thématiques domiciliés en APAC.

Parmi les thèmes les plus populaires du premier trimestre, on trouve la China Disruptive Technology – attirant plus de 1,58 milliard de dollars. La numérisation de la Chine suivait de près avec 1,548 milliard de dollars et la cybersécurité arrivait en troisième position avec 1,42 milliard de dollars.

Les cinq ETF thématiques les plus populaires à l’échelle mondiale sont le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB, 1,41 milliard de dollars), le SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR, 678 millions de dollars), le ARK Innovation ETF (ARKK, 674 millions de dollars), le CSOP Hang Seng TECH Index ETF (3033, 632 millions de dollars) et le Alerian MLP ETF (AMLP, 584 millions de dollars).

Les thèmes les moins populaires au cours de la même période ont été Internet, avec des sorties de 1,72 milliard de dollars. Le traitement médical a été le deuxième thème le moins populaire avec des sorties de 338 millions de dollars, et le cloud computing le troisième avec des sorties de 271 millions de dollars.

Quant aux ETF les moins populaires, la liste est menée par First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN, – 1,3 milliard de dollars), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW, – 416 millions de dollars), Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE, – 367 millions de dollars), iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (HEAL, – 338 millions de dollars), et ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ, – 256 millions de dollars).

Les ETF thématiques les plus performants en Amérique et en Europe sont les ETF d’infrastructure énergétique et les ETF de ressources naturelles. Ce n’est pas une surprise si l’on considère le choc de la demande d’énergie et d’autres matières premières dans une reprise post-pandémique, les fournisseurs étant incapables de répondre à la demande refoulée. La guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui a conduit les pays occidentaux à appliquer des milliers de sanctions à l’encontre de la Russie, grand fournisseur de matières premières énergétiques, a ajouté de l’huile sur le feu. Les prix ont alors grimpé en flèche, ce qui a fait grimper en flèche les FNB exposés aux entreprises actives dans les secteurs des infrastructures énergétiques et des ressources naturelles.

Parmi les 10 ETF thématiques les plus performants en Amérique Q1 2022

Ninepoint Energy Fund (NNRG): +40%

Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares ETF (WEBS) +34%

SPDR S&P North American Natural Resources ETF: +34%

iShares Indice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil ETF (ECOO11): +32%

iShares North American Natural Resources ETF (IGE): +31%

iShares Global Agriculture Index ETF (COW): +25%

Pacer American Energy Independence ETF (USAI): +24%

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR): +23%

Direxion Daily Cloud Computing Bear 2X Shares (CLDS): +23%

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX): +23%

Parmi les 10 ETF thématiques les plus performants en Europe Q1 2022

CoinShares Physical Staked Polkadot ETP (CDOT): +46.52%

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP): +22.72%

iShares Agribusiness UCITS ETF (SPAG): +18.24%

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPD): +17.92%

Global X Hydrogen UCITS ETF (HYGN): +17.80%

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF : +15.72%

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (SPF5): +12.09%

GPF Physical Electric Vehicle Metals ETC (TEVB): +11.63%

Global X Blockchain UCITS ETF (BKCH): +10.92%

