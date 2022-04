Les meilleurs ETF ESG du premier trimestre 2022

Les investisseurs en ETF ESG ont ajouté environ 23 milliards de dollars dans les ETF ESG au premier trimestre 2022.

Le premier chapitre du marché en 2022 a été riche en événements avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des changements drastiques dans les politiques macroéconomiques pour refroidir l’inflation. Cependant, cela n’a pas entamé l’appétit des investisseurs en ETF ESG qui ont ajouté environ 23 milliards de dollars dans les ETF ESG au premier trimestre 2022, dont 6 milliards de dollars dans les ETF ESG domiciliés en Amérique, 15,8 milliards de dollars dans les ETF ESG domiciliés en Europe et 1,25 milliard de dollars dans les ETF ESG domiciliés dans la région APAC.

Parmi les stratégies les plus populaires à l’échelle mondiale, l’intégration générale a attiré plus de la moitié des flux nets totaux. La stratégie thématique ESG est arrivée en deuxième position avec 27 %, la stratégie Best-in-Class en troisième position avec 16 % et la stratégie d’exclusion en dernière position avec 6 %. Pour en savoir plus sur les différentes stratégies ESG, cliquez ici.

En termes de répartition des flux par classe d’actifs, les ETF ESG sur actions se sont taillé la part du lion en attirant plus de 73% des flux nets totaux. Les ETF ESG à revenu fixe sont arrivés en deuxième position avec 25%, tandis que le reste est allé aux matières premières ou aux actifs alternatifs.

Voici les 10 ETF ESG les plus populaires au premier trimestre 2022 en fonction du total des entrées nettes.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): 976 millions de dollars

BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF (ESGY): 839 millions de dollars

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE): 722 millions de dollars

iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU): 629 millions de dollars

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR): 578 millions de dollars

Global X Uranium ETF (URA): 576 millions de dollars

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): 503 millions de dollars

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR): 302 millions de dollars

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG): 293 millions de dollars

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD): 269 millions de dollars

Voici les 10 ETF ESG les plus performants en Amérique au premier trimestre 2022 sur la base des rendements cumulés en USD :

iShares Indice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil ETF (ECOO11): +32%

It Now ISE ETF (ISUS11): +27%

Global X Uranium ETF (URA): +13%

North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM): +13%

Janus Henderson Net Zero Transition Resources ETF (JZRO): +13%

Horizons Global Uranium Index ETF (HURA): +11%

iShares ESG MSCI Mexico ETF (ESGMEX): +9%

Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF (GCLN: +8%

First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) : +8%

Purpose Global Climate Opportunities Fund (CLMT): +8%

Les actions brésiliennes et d’autres actions de la région LATAM sont apparues sur le radar des investisseurs dans un contexte de risque croissant à l’Est, la Russie devenant ininvestissable, et d’inquiétudes quant à la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis. Le Brésil, une puissance agricole, a bénéficié de la flambée des prix, car la Russie et l’Ukraine – deux autres matières premières – sont en guerre depuis le 24 février, ce qui perturbe l’approvisionnement en matières premières essentielles comme le blé et le maïs.

Entre-temps, la hausse des prix des produits énergétiques due aux sanctions contre la Russie a mis en évidence la nécessité de diversifier les sources d’énergie et de mettre fin à la forte dépendance à l’égard des ressources d’autres pays. Le nucléaire a fait parler de lui en raison de ses caractéristiques écologiques et les investisseurs se sont montrés optimistes à l’égard de cette source d’énergie alternative malgré la controverse sur sa sécurité.

Voici le top 10 des ETF ESG les plus populaires en Europe le premier trimestre 2022 en fonction du total des entrées nettes :

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU): 1,411 millions de dollars

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (EKUS): 802 millions de dollars

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF (XZMU): 739 millions de dollars

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (EDMW): 713 millions de dollars

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUSM): 658 millions de dollars

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EMPA): 584 millions de dollars

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF : 541 millions de dollars

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG): 481 millions de dollars

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF (FSMP): 462 millions de dollars

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF (FUSS): 410 millions de dollars

Voici les 10 ETF ESG les plus performants en Europe au premier trimestre 2022, sur la base des rendements cumulés en USD :

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF (XMLDL): +28%

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO): +18%

Global X Hydrogen UCITS ETF (HYGN): +18%

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ZSGO): +15%

SPDR® MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (SPF5): +12%

Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF (ZSER): +11%

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (SPUD): +10%

Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF (XMEA): +9%

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (SPFW): +9%

VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV): +8%

