Les meilleurs ETF de la semaine sont les ETF de l'énergie, de la banque et de l'espace

La semaine dernière, tous les regards étaient tournés vers le S&P 500 et le Nasdaq qui ont atteint des plus hauts historiques.

La semaine dernière, tous les regards étaient tournés vers le S&P 500 et le Nasdaq, qui ont atteint des plus hauts historiques en réaction au nouveau plan de dépenses de 579 milliards de dollars dans les infrastructures américaines annoncé par le président Joe Biden. Deux secteurs ont largement contribué au rebond de l'indice S&P 500, le secteur de l'énergie, qui avait mal performé ces deux dernières semaines mais qui a fortement rebondi la semaine dernière ; et le secteur bancaire qui a fortement bénéficié d'une hausse générale des taux d'intérêt. En Europe, le premier ETF sur le thème de l'espace a montré son attractivité puisque sa performance a été parmi les meilleures de la semaine. Cet ETF permet aux investisseurs européens d'être exposés aux entreprises à la pointe de l'économie spatiale.

Découvrez la liste complète des 10 meilleurs ETF de la semaine ici.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :