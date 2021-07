Les meilleurs ETF de la semaine : Le prix du café à son plus haut depuis sept ans

Cette augmentation significative du prix du café est due aux températures très froides au Brésil qui menacent les récoltes.

Les « Exchange-Traded Commodities » (ETC) qui suivent le prix au du café ont très bien performé la semaine dernière. L'ETC WisdomTree Coffee étant le plus performant de tous les ETF de l'Europe à l'Amérique avec un rendement de +17,45% en une semaine. Cette augmentation significative du prix du café est due aux températures très froides au Brésil qui menacent les récoltes de café, le Brésil étant le plus grand producteur de café au monde.

