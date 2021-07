Les meilleurs et pires ETF de la semaine : l'agriculture en haut et les cryptos en bas de classement

Découvrez la liste complète des 10 meilleurs ETF de la semaine dernière

Les prix des matières premières agricoles ont augmenté la semaine dernière en raison de mauvaises conditions météorologiques en Europe et en Russie. Les investisseurs ont anticipé une récolte plus faible pour les mois à venir, notamment pour le blé. L'ETF WisdomTree Wheat a augmenté de +13,28% au cours de la semaine dernière. Il s'agit de la plus forte performance que ça soit pour les ETF européens ou américains.

La chute significative des cryptomonnaies est en partie due à la forte baisse des marchés financiers vendredi dernier, alors que les craintes concernant le variant Delta s'intensifient et pourraient retarder la reprise économique. Il y a une dynamique baissière qui dure autour du marché des crypto-monnaies depuis l'émergence de nouvelles restrictions réglementaires. Le marché des cryptos a perdu une capitalisation boursière d'environ 100 milliards de dollars en seulement une semaine. La pire performance étant pour l'ETF 21Shares Polkadot ETP enregistrant une baisse de -18.37%.

