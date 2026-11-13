Les mégabanques japonaises revoient à la hausse leurs prévisions de bénéfices annuels, tout en mettant en garde contre un risque de ralentissement dans le secteur des centres de données

Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T et Mizuho Financial Group 8411.T ont revu à la hausse vendredi leurs prévisions de bénéfices pour l'exercice, tout en signalant un risque de ralentissement des investissements dans les centres de données dédiés à l'IA.

SMFG a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, les portant de 1 700 milliards de yens à 1 900 milliards de yens, et a élargi son programme de rachat d’actions, la demande de crédits des entreprises locales restant forte et la hausse des taux d’intérêt nationaux ayant accru les marges sur les prêts.

Le bénéfice net du trimestre de juillet à septembre s'est élevé à 501,8 milliards de yens (3,14 milliards de dollars), en baisse de 10 % par rapport à l'année précédente, où le groupe avait enregistré une plus-value de 94 milliards de yens sur la vente de sa participation dans la banque indienne Kotak Mahindra Bank KTKM.NS .

Mizuho a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, les portant de 1 400 milliards de yens à 1 600 milliards de yens, et a doublé le montant de son programme de rachat d’actions pour cet exercice financier, le portant à 400 milliards de yens. La société a dégagé un bénéfice net de 473,6 milliards de yens (2,96 milliards de dollars) sur la période de juillet à septembre, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année précédente.

Un ralentissement des investissements dans les centres de données pourrait affecter les économies japonaise et mondiale et avoir des répercussions sur les résultats de SMFG au cours des six prochains mois, a déclaré le directeur général Toru Nakashima lors d’une conférence de presse.

"Cette année, nous avons adopté des normes plus strictes en matière d’octroi de crédit pour le financement des centres de données, en nous limitant par exemple aux seuls hyperscalers présentant une solvabilité élevée", a précisé M. Nakashima.

Masahiro Kihara, directeur général de Mizuho, a signalé que le renforcement des restrictions sur la construction de centres de données aux États-Unis constituait un risque extrême, les résultats des élections de mi-mandat de la semaine dernière ayant apporté une victoire écrasante au Parti démocrate, ce qui pourrait ralentir les projets et entraîner ainsi une hausse des coûts de développement.

Les craintes d’une surchauffe des investissements mondiaux dans les centres de données et la montée de l’opposition politique ont entraîné une forte baisse des valeurs technologiques ces dernières semaines, les investisseurs réévaluant leur exposition aux sommes colossales qui affluent vers les infrastructures d’IA.

La démission du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, suite à des relations extraconjugales, a suscité des inquiétudes quant à la capacité du fabricant de puces à continuer de mener des projets de centres de données, alors qu’il fournit à la fois les puces et finance les infrastructures qui les entourent.

"L’impact du départ de M. Huang est difficile à évaluer pour l’instant, et la question de savoir si cela entraînera un ralentissement des investissements dans les centres de données dépendra de la nouvelle direction", a déclaré M. Nakashima, de SMFG .

"Personnellement, je ne pense pas que leur position changera de manière significative", a-t-il ajouté.

SMFG a augmenté son programme de rachat d'actions de 220 milliards de yens, portant le montant total des actions à racheter à 400 milliards de yens pour l'exercice financier se terminant en mars 2027 .

(1 dollar = 159,6400 yens)