Les mégabanques japonaises revoient à la hausse leurs prévisions de bénéfices annuels

Bourse japonaise (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

par Anton Bridge

Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T , Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T et Mizuho Financial Group 8411.T ont revu à la hausse vendredi leurs prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours, les portant à de nouveaux records, tout en soulignant les risques liés à un éventuel ralentissement des investissements dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Les bénéfices des trois plus grands groupes bancaires japonais ont grimpé en flèche alors que le Japon sort de plusieurs décennies de déflation, ce qui a stimulé la demande des entreprises en matière de prêts destinés à financer leurs investissements de croissance, leurs dépenses d'investissement et leurs fusions-acquisitions, tandis que la hausse des taux d'intérêt a accru les marges sur les prêts.

SMFG a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, les portant à 1.900 milliards de yens (11,9 milliards de dollars) contre 1.700 milliards de yens auparavant, et a étendu son programme de rachat d'actions de 220 milliards de yens, portant le montant total des actions à racheter à 400 milliards de yens pour l'exercice se terminant en mars 2027.

Le bénéfice net du trimestre de juillet à septembre s'est élevé à 501.8 milliards de yens, en baisse de 10% par rapport à l'année précédente, où la banque avait enregistré une plus-value de 94 milliards de yens sur la cession de sa participation dans la banque indienne Kotak Mahindra Bank KTKM.NS .

Mizuho a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, les portant de 1.400 milliards de yens à 1.600 milliards de yens, et a doublé le montant de son programme de rachat d'actions pour cet exercice, le portant à 400 milliards de yens. La société a dégagé un bénéfice net de 473.6 milliards de yens sur la période de juillet à septembre, soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice net trimestriel de MUFG a progressé de 10% pour atteindre 821.5 milliards de yens, et le groupe a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, les portant de 2.700 milliards à 2.800 milliards de yens.

Un ralentissement des investissements dans les centres de données pourrait affecter les économies japonaise et mondiale et peser sur les résultats de SMFG au cours des six prochains mois, a déclaré le directeur général Toru Nakashima lors d'une conférence de presse.

“Cette année, nous avons adopté des critères plus stricts en matière d'octroi de crédit pour le financement des centres de données, en nous limitant par exemple aux seuls hyperscalers présentant une solvabilité élevée”, a précisé Toru Nakashima.

Masahiro Kihara, directeur général de Mizuho, a signalé que le renforcement des restrictions sur la construction de centres de données aux États-Unis constituait un risque extrême, les résultats des élections de mi-mandat de la semaine dernière ayant apporté une victoire écrasante au Parti démocrate, ce qui pourrait ralentir les projets et entraîner ainsi une hausse des coûts de développement.

Les craintes d'une surchauffe des investissements mondiaux dans les centres de données et la montée de l'opposition politique ont entraîné une forte baisse des valeurs technologiques ces dernières semaines, les investisseurs réévaluant leur exposition aux sommes colossales qui affluent vers les infrastructures d'intelligence artificielle.

Toutefois, les banques ont indiqué que leur exposition directe aux investissements dans les centres de données restait limitée par rapport à l'ensemble de leurs activités de crédit.

MUFG, qui figure régulièrement en tête des classements en matière de financement de projets aux États-Unis — le mode de financement privilégié pour de nombreux projets de centres de données —, a déclaré que son exposition au crédit lié aux centres de données s'élevait à 3.300 milliards de yens, contre une exposition totale au crédit de 180.000 milliards de yens.

La démission du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, suite à des relations extraconjugales, a suscité des inquiétudes quant à la capacité du fabricant de puces à continuer de mener des projets de centres de données, alors qu'il fournit à la fois les puces et finance les infrastructures qui les entourent.

“L'impact du départ de Jensen Huang est difficile à évaluer pour l'instant, et la question de savoir si cela entraînera un ralentissement des investissements dans les centres de données dépendra de la nouvelle direction”, a déclaré Toru Nakashima, de SMFG.

“Personnellement, je ne pense pas que leur position changera de manière significative”, a-t-il ajouté.

(1 dollar = 159.9600 yens)

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