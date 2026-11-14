Les médicaments à base de GLP-1 de Pfizer et d'Innovent intégrés au régime national d'assurance maladie chinois pour le diabète

Les médicaments à base de GLP-1 de Pfizer PFE.N et d’Innovent Biologics 1801.HK seront intégrés au régime d’assurance maladie public chinois à compter du 1er janvier pour les patients atteints de diabète de type 2, a annoncé samedi l’Administration nationale de la sécurité sanitaire, lançant ainsi un nouveau défi à son concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

La Chine compte le plus grand nombre d’adultes atteints de diabète au monde, selon une estimation de la Fédération internationale du diabète. L’ecnoglutide de Pfizer et le mazdutide d’Innovent appartiennent à la classe des agonistes des récepteurs du GLP-1, déjà inclus dans la liste des médicaments pris en charge par l’assurance publique chinoise et commercialisés par des laboratoires tels que Novo, Eli Lilly LLY.N et Guangzhou Innogen Pharmaceutical 2591.HK .

L’Ozempic de Novo a été inscrit sur la liste nationale des médicaments remboursables en 2022, suivi cette année par le Mounjaro de Lilly et l’efsubaglutide alfa d’Innogen pour les patients atteints de diabète de type 2. L’inscription sur la liste nationale des médicaments remboursables rend ces médicaments plus largement accessibles dans ce pays de 1,4 milliard d’habitants, même si l’augmentation du volume des ventes s’accompagne souvent d’une baisse des prix.

Les médicaments amaigrissants de la classe des GLP-1 imitent une hormone intestinale afin de réduire l’appétit et de réguler la glycémie chez les patients diabétiques.

Les ventes de stylos injecteurs Ozempic dans la région de la Grande Chine (Chine continentale, Taïwan et Hong Kong) — le plus grand marché de Novo après les États-Unis — ont reculé de 7 % pour s’établir à environ 5,4 milliards de couronnes danoises (850 millions de dollars) en 2025.

Parmi les autres traitements qui seront ajoutés à la liste figurent deux médicaments d’Eli Lilly destinés au traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, ainsi qu’une thérapie CAR-T de JW Therapeutics 2126.HK , selon les communiqués des entreprises.

Cette thérapie CAR-T, qui modifie les cellules immunitaires des patients pour qu’elles reconnaissent et détruisent les cellules cancéreuses, est la première à figurer sur la liste des traitements remboursés.