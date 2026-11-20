Les médias chinois érigent Xi en architecte du sommet avec Trump et Poutine

La Une du South China Morning Post (SCMP), le principal quotidien anglophone de Hong Kong, le 20 novembre 2026 ( AFP / Pedro PARDO )

Le sommet tripartite entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, en marge d'une réunion de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), a fait la une des médias chinois, qui ont repris le narratif officiel de Pékin pour saluer le rôle de leur dirigeant dans cette rencontre qualifiée d'"historique".

Les présidents américain, russe et chinois ont discuté pendant environ 1 heure 20 dans une résidence au cadre verdoyant, à Shenzhen, dans le sud de la Chine.

Xi Jinping avait parlé de rendez-vous d'une "portée fondatrice", et le ministère des Affaires étrangères de Pékin de rencontre "révolutionnaire", un narratif repris par les médias d'État chinois.

Le Global Times, journal soutenu par l’État, a publié vendredi un éditorial intitulé "Le sommet Chine-Russie-États-Unis est sans précédent et entre dans l’histoire".

Ce quotidien rapporte que "de nombreux analystes estiment que, sans les efforts soutenus de la Chine et son rôle d’hôte, cette +réunion historique+ aurait probablement été difficile à réaliser".

"Sans nous livrer à des analyses hypothétiques, il est indéniable que la Chine a joué un rôle important dans la facilitation de cette rencontre", souligne-t-il.

Le Shenzhen Evening News de vendredi, publie en première page une photo des trois leaders, le dirigeant chinois apparaissant au centre, avec le titre : "Xi accueille la rencontre des dirigeants chinois, russes et américains".

Le Quotidien du Peuple, journal officiel du Parti communiste chinois, a publié une analyse intitulée "Micro-observations de la première rencontre des chefs d’État chinois, russe et américain".

"Les signes avant-coureurs d’un changement d’époque se cachent souvent dans des transformations subtiles et progressives", peut-on lire au début de l'article. "Que ce chapitre historique se soit déroulé en Chine n’a surpris personne dans le monde", est-il écrit plus loin.

Le texte précise que MM. Trump et Poutine sont sortis "presque simultanément" des salons d’attente pour saluer Xi Jinping avant leur rencontre, "et ont échangé des sourires amicaux".

Les "résultats fructueux" de la rencontre étaient vendredi matin le sujet le plus en vogue sur le réseau social chinois Weibo.

Mais certains utilisateurs de la plateforme ont réagi à d’autres événements d'actualité avec autant d'enthousiasme.

Le voyage d’Elon Musk, patron de SpaceX et Tesla, de Shenzhen à Shanghai, où il a visité l’immense usine du constructeur automobile, était le deuxième sujet tendance sur Weibo vendredi matin.

Le départ de Donald Trump et Vladimir Poutine de l’aéroport de Shenzhen, en revanche, a été bien moins médiatisé en Chine.