Les mauvaises nouvelles économiques font flancher les bourses mondiales

Du côté des valeurs, la baisse taux longs (-7,2 points de base pour le 10 ans américains, et -6,3 points de base pour le 10 ans allemand) a profité aux valeurs technologiques (+1,94% pour Dassault Systèmes, +1,78% pour Worldline) et pénalisé les bancaires (-3,19% pour BNP Paribas, -3,08% pour Société Générale). Alstom (-8,43%) est lanterne rouge du CAC 40 en raison de ses prévisions pessimistes.

A tout cela s'ajoute l'échec des négociations de l'Opep+: les pays producteurs de pétroles et leurs alliés ne sont pas parvenus, hier, à se mettre d'accord sur une augmentation de la production à partir du mois d'août. Par conséquent, les prix de l'or noir ont continué de grimper et ont pesé sur les cours des actions, avant de se retourner subitement à la baisse en début d'après-midi.

Ces données semblent confirmer qu'une surchauffe de l'économie n'est pas encore à prévoir. Mais cela sera-t-il suffisant pour inciter les banques centrales, notamment la Fed, à poursuivre leurs politiques monétaires ultra-accommodantes ? Le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine, publié demain, devrait permettre d'y voir plus clair de ce côté-ci.

En Europe, les données macroéconomiques étaient également peu réjouissantes ce matin - malgré des ventes au détail un peu meilleures que prévu - en raison d'un ZEW allemand en nette baisse pour le mois de juillet: il s'est en effet établi à 63,3, contre 79,8 en juin et 75,2 attendus par les analystes. De plus, les commandes à l'industrie outre-Rhin ont elles aussi déçu.

(AOF) - Les indices européens ont terminé dans le rouge mardi, plombés par plusieurs mauvaises statistiques ainsi que par les négociations non-abouties de l'Opep+. Ainsi, le CAC 40 a reculé de 0,91% à 6 507,48 points, alors que l'Euro Stoxx 50 a cédé 1,01% à 4 046,15 points. A Wall Street, la tendance est similaire en ce retour de long week-end: le Dow Jones et le Nasdaq perdent en effet 1,13% et 0,04% respectivement en fin d'après-midi.

