Les mauvaises nouvelles du luxe en Europe pèsent sur la Bourse de Paris

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les entreprises du luxe sont en baisse lundi dans les premiers échanges, entraînant l'ensemble de la Bourse de Paris (-0,81%) après des résultats inquiétants du secteur en Europe au début de la saison des résultats.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 62,35 points à 7.661,97 points vers 09H25. Vendredi, il avait gagné 1,27% pour finir à sa clôture la plus haute depuis le 12 juin.

Après les Etats-Unis en fin de semaine passée, les résultats d'entreprises arrivent en Europe et les premières surprises sont mauvaises pour les investisseurs.

L'horloger suisse Swatch Group a fait état lundi d'une baisse de 70,5% de son bénéfice net au premier semestre, une performance bien inférieure aux attentes des analystes, plombé par le ralentissement de la demande en Chine.

Le groupe de luxe britannique Burberry a aussi enregistré de nouvelles "performances décevantes" qui ont entraîné le remplacement de son directeur général Jonathan Akeroyd.

Autre mauvais élan pour le luxe, la Chine, l'un de ses principaux moteurs de développement, a vu sa croissance économique ralentir au deuxième trimestre à 4,7% sur un an, selon les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques (BNS) peu avant l'ouverture de la réunion. Ce rythme, qui est en deçà des attentes d'analystes et de celui du premier trimestre (5,3%), est également le plus faible depuis début 2023.

Ces mauvaises nouvelles provoquent la nette baisse du secteur en France, même si les performances financières des groupes ne seront publiées qu'à partir de la semaine prochaine: LVMH reculait de 2,36% à 707,80 euros, Hermès de 1,61% à 2.135 euros et Kering de 4,29% à 324,70 euros. Ils avaient nettement progressé en Bourse la semaine passée, contribuant à la bonne performance du CAC 40.

D'autres valeurs liées à la Chine comme Pernod Ricard (-1,27% à 128,55 euros) sont affectées.

Hors résultats d'entreprises, les investisseurs s'adaptent à la nouvelle donne aux Etats-Unis, estimant désormais encore davantage probable que Donald Trump soit élu de nouveau président des Etats-Unis après avoir échappé à une tentative d'assassinat samedi. Cela provoque une remontée du dollar et des taux d'intérêt aux Etats-Unis, mais en France, le taux d'intérêt de l'Etat français à 10 ans reculait légèrement, à 3,13%.

L'actualité est dense par ailleurs, avec notamment la réunion de la Banque centrale européenne jeudi, des prises de parole de responsables de la Banque centrale américaine en début de semaine, dont Powell lundi et des indicateurs importants comme les ventes au détail aux Etats-Unis mardi.

Au sein de la BCE, "il n'y a pas de franche opposition à prolonger la normalisation de la politique monétaire. Le débat est sur le rythme de baisse des taux" directeurs estiment les analystes d'Oddo BHF.

En revanche, le CAC 40 n'a quasiment aucun résultat d'entreprise cette semaine.

