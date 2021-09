Les mauvaises données américaines favorisent les ETF de services publics et de consommation de base

Les actions américaines ont clôturé en baisse mercredi à la suite de la publication périodique du "Livre beige" de la Réserve fédérale.

Les actions américaines ont clôturé en baisse mercredi à la suite de la publication périodique du "Livre beige" de la Réserve fédérale, qui montre que l'activité économique américaine a ralenti cet été, dans un contexte d'inquiétudes liées à l'augmentation des cas de Covid-19, aux problèmes croissants de la chaîne d'approvisionnement et aux pénuries de main-d'œuvre.

Le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq composite ont légèrement baissé hier. Les actions des secteurs des matériaux, de l'énergie et de la technologie ont été les grandes perdantes, tandis que les actions défensives, notamment les biens de consommation de base et les services publics, ont enregistré des gains généralisés.

Par conséquent, le Utilities Select Sector SPDR® Fund (XLU), l'un des plus importants ETF de services publics américains avec 13,64 milliards de dollars d'actifs, a gagné 1,79 % hier. De même, le SPDR Consumer Staples Select Sector Fund (XLP) et le SPDR S&P Telecom ETF (XTL) se sont bien comportés.

