Les matières premières s’envole en raison de la crise entre la Russie et l’Ukraine

L’indice Bloomberg Commodity Index (BCOM), qui suit 23 contrats à terme sur l’énergie, les métaux et les cultures, a grimpé de +8,0 % depuis que la guerre a éclaté en Ukraine. La jauge a plus que doublé par rapport à son plus bas niveau en quatre ans atteint en mars 2020, aux premiers jours de la pandémie de COVID-19. Les sanctions imposées à la Russie en réponse à la guerre en Ukraine ont perturbé les marchés mondiaux des matières premières et fait exploser les prix. La Russie est un fournisseur majeur d’énergie ; de matières premières agricoles et métalliques – les conséquences pourraient envoyer les marchés dans des territoires plus sombres.

Les fonds négociés en bourse permettent un accès plus facile à une matière première spécifique ou à un panier de matières premières. Les investisseurs qui cherchent à investir dans des FNB exposés aux matières premières peuvent explorer le Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC), Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC), le First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) et le iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) – entre autres.

Les investisseurs européens peuvent aussi s’exposer à l’indice Bloomberg Commodity via des ETF. Il existe 7 ETF qui suivent le rendement total de l’indice Bloomberg Commodity, dont le iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM), Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD), L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF), et UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (DCUSAS) – entre autres.

