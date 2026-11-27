Les marques de mode se tournent vers l'Inde au vu des troubles sociaux au Bangladesh

Les grandes enseignes mondiales de prêt-à-porter ont transféré près de 10% de leurs commandes mensuelles du Bangladesh vers d'autres pôles de production asiatiques au cours de la première quinzaine de novembre, en raison des conséquences des troubles sociaux dans le pays.

Ces derniers ont perturbé la production, venant aggraver une situation déjà rendue difficile par la hausse des coûts, ont déclaré trois propriétaires d'usines.

Entre le 1er et le 18 novembre, des marques telles que Zara d'inditex ITX.MC et H&M HMb.ST , ont détourné du Bangladesh des commandes estimées à environ 254 millions de dollars, dont la majeure partie a été réorientée vers l'Inde, ont précisé ces responsables.

Ce changement porte un coup dur à l'un des piliers de l'économie bangladaise et pourrait avoir des conséquences durables au-delà des troubles actuels.

Les dirigeants du secteur ont déclaré que la hausse des salaires, les pénuries d'énergie et l'incertitude politique ont érodé l’avantage concurrentiel du Bangladesh, fondé sur ses faibles coûts de production.

Le pays est ainsi devenu le deuxième exportateur mondial de vêtements, derrière la Chine.

Selon l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA), les manifestations ont provoqué plus de 400 millions de dollars de pertes de production. Le secteur représente plus de 80% des recettes d'exportation du pays et près de 40% des emplois manufacturiers.

LE VIETNAM, LE CAMBODGE ET L'INDONÉSIE EN PROFITENT ÉGALEMENT

L'Inde s'est imposée comme le principal bénéficiaire de la situation au Bangladesh, tandis que les acheteurs se tournent également vers le Vietnam, le Cambodge et l’Indonésie afin de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement et de sécuriser leurs livraisons, ont indiqué des responsables du secteur.

Les tensions se sont aggravées mercredi après la promulgation par le Bangladesh d'une hausse de 36% du salaire minimum dans le secteur de l'habillement, la plus faible augmentation enregistrée depuis quatre décennies.

Elle était surtout bien en deçà des revendications des ouvriers, qui réclamaient un doublement des salaires. Leur colère a provoqué de nouveaux affrontements avec la police. Abdur Rahman Tarafder, secrétaire du ministère du Travail et de l'Emploi, a néanmoins qualifié cette augmentation de "satisfaisante", exprimant l'espoir que l'ensemble des travailleurs reprendraient leur activité dès samedi.

Les dirigeants du secteur estiment que cette hausse réduira encore l'avantage du Bangladesh face à l'Inde, même si les syndicats jugent les rémunérations toujours faibles au regard des standards internationaux.

Babul Akhter, dirigeant syndical et représentant des travailleurs au sein de la commission salariale mise en place par le gouvernement, a déclaré que les marques ne devaient pas se servir de ces troubles pour justifier leur départ du Bangladesh.

Il a ajouté que les enseignes prenaient déjà en compte l'instabilité politique et les conflits sociaux dans leurs décisions d'approvisionnement, estimant que ces transferts étaient "difficiles à justifier" et soulevant de "sérieux doutes" quant à la possibilité que les troubles ne constituent qu'un prétexte.

Des propriétaires d'usines, qui ont requis l'anonymat afin de préserver leurs relations avec les acheteurs internationaux, ont indiqué que les perturbations avaient poussé Zara, H&M, Marks & Spencer et Celio, entre autres, à réorienter leurs commandes, principalement vers l'Inde.

Inditex s'est refusé à tout commentaire les questions tandis que M&S MKS.L , H&M et Celio n'ont pas répondu aux demandes de réactions.

Cette manne pour le secteur textile indiens s'est traduit par une nette hausse des actions de ses principaux acteurs. Le titre Gokaldas Exports GOKL.NS a progressé de 11% et celui de Trident TRIE.NS d'environ 5%. Welspun Living WLSP.NS , KPR Mill KPRM.NS et Vardhman Textiles VART.NS ont tous gagné près de 2%.

Mohiuddin Chowdhury, administrateur de la BGMEA, a déclaré que la hausse des salaires, des coûts énergétiques et des matières premières accentuait la pression sur les fabricants, "au moment même où les acheteurs réclament des prix plus bas et où la concurrence des pays fournisseurs s'intensifie".

PLUS D'ACTIVITÉS MENACÉES

Les pénuries d'énergie, aggravées par la crise au Moyen-Orient, ont perturbé la production et contraint certaines usines à recourir à des sources d'énergie plus coûteuses. Mohiuddin Chowdhury a toutefois souligné que le respect des délais de livraison restait prioritaire pour les marques.

L'Inde peut proposer des délais de livraison inférieurs d'environ une semaine à ceux du Bangladesh, tandis que le Vietnam et le Cambodge peuvent les réduire jusqu'à 15 jours. La production et la livraison y prennent généralement 60 à 90 jours, contre environ 120 jours au Bangladesh, selon Mohiuddin Chowdhury.

La production et la livraison peuvent généralement être assurées en 60 à 90 jours dans ces pays concurrents, contre environ 120 jours au Bangladesh, a-t-il ajouté.

Les perturbations ont également entraîné d'importants retards. Dans la région de Dacca, les fabricants auraient perdu entre 20 et 25 jours de production. Certains envisagent désormais de recourir aux heures supplémentaires et au transport aérien, plus onéreux, pour honorer leurs engagements.

Khan Monirul Alam, directeur général d’Alps Apparels Group, qui approvisionne principalement des marques européennes, a déclaré que les troubles affectaient déjà les nouvelles commandes.

"Depuis le 1er novembre, la plupart de mes acheteurs ont cessé de passer des commandes en raison des troubles", a-t-il déclaré. "Ils nous indiquent que nos commandes ont été réorientées, reportées ou annulées et qu’ils ont déjà trouvé des solutions alternatives."

Le retour à la stabilité sera essentiel pour regagner la confiance des acheteurs et éviter que les transferts de commandes ne deviennent permanents. "Les marques ont le choix. Elles ne nous attendront pas si l’instabilité persiste", a averti Mohiuddin Chowdhury.

(Reportage Ruma Paul, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)