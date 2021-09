Les marchés victimes d'un coup de spleen

A l'autre bout du spectre, Alstom (-4,6%) a continué de chuter sans raison apparente et Kering (-4,1%) a accusé sa troisième séance de baisse. A l'image du secteur du luxe, le groupe est pénalisé par la décision de la Chine de taxer davantage les plus riches.

La production industrielle de la deuxième économie du monde a grimpé de 5,3% en août en rythme annuel, le rythme le plus faible depuis juillet 2020. Le consensus tablait sur +5,8%. Les ventes au détail, ont, elles, progressé de 2,5%, le rythme le plus lent depuis août 2020. Les analystes attendaient une progression de 7% en août après une croissance de 8,5% en juillet.

(AOF) - Incertains à l'ouverture, les marchés actions européens ont creusé leurs pertes au fil de la séance. Le CAC 40 a cédé 0,9% à 6 593,21 points et l'Euro Stoxx 50, 1,02% à 4 148,88 points. A Wall Street aussi, l'heure est à la prudence. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,3% tandis que Nasdaq est stable.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.