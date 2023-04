Les marchés veulent croire à la fin des hausses de taux après un ralentissement de l'inflation

Les Bourses accueillent favorablement les dernières données macroéconomiques américaines, qui vont dans le sens d'une fin prochaine du cycle de resserrement monétaire, ce qui réjouit les investisseurs.

En Europe, la Bourse de Paris s'est démarquée (+1,13%), grâce au bond plus notable que prévu des ventes trimestrielles de LVMH, qui a permis au CAC 40 de franchir un nouveau record pour la troisième séance consécutive. Les places de Francfort (+0,16%), Londres (+0,24%) et Milan (-0,01%) ont été moins enjouées.

Après une ouverture en légère hausse, les indices de Wall Street ont accéléré. Vers 15H55 GMT, le Nasdaq montait de 1,40%, le S&P 500 de 0,68% et le Dow Jones de 0,48%.

La publication de l'indice des prix de gros aux États-Unis a révélé un recul de 0,5% sur un mois en mars, plus que prévu par les analystes, en raison notamment de la baisse du coût de l'énergie.

Sur douze mois, les prix de gros n'avancent plus que de 2,7% contre 4,9% en février. "Les prix à la production sont clairement sur la pente descendante (...), cela rend optimiste", a commenté Chris Low économiste en chef pour FHN Financial.

Une bonne nouvelle qui s'ajoute à un ralentissement de la hausse des prix à la consommation en mars. Mais l'inflation sous-jacente, qui exclue les prix de l'énergie et de l'alimentation, a accéléré à 5,6% contre 5,5% en février.

L'économie est bien dans un processus "de désinflation, les signaux se multiplient", ce qui laisse penser que le "point haut des taux d'intérêt" est proche selon Sophie Chauvellier, gérante de Dorval AM.

Du côté du marché de l'emploi, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont grimpé de 11.000 à 239.000 la semaine dernière, signe d'un ralentissement de l'économie.

Dans le procès-verbal de la dernière réunion monétaire de mars de la Réserve fédérale (Fed) américaine, l'équipe d'économistes de l'institution a d'ailleurs estimé que les récentes difficultés bancaires pouvaient mener "à une légère récession aux États-Unis".

"Un ralentissement de l'activité a toujours été anticipé" avec le resserrement monétaire de la Fed mais il "risque d'être accru par la crise bancaire et le resserrement des conditions de crédit", commente auprès de l'AFP Sophie Chauvellier.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines étaient stables. Mais le dollar est de plus en plus pénalisé par l'idée que la Fed va arrêter de remonter ses taux. Il s'échange jeudi à un plus bas depuis un an face à l'euro. Vers 15H55 GMT, le billet vert cédait 0,55% à 1,1052 dollar pour un euro.

LVMH ou la puissance du luxe

La croissance des ventes du géant du luxe LVMH, bien supérieure aux prévisions des analystes qui notent le fort rebond en Asie, a fait bondir de 5,65% la première capitalisation européenne, à son plus haut historique.

A Paris, où le secteur luxe compte pour un tiers de l'indice, Hermès a pris aussi 3,07%, Kering 2,62%, tandis qu'ailleurs en Europe Richemont a progressé de 4,39% et Burberry 2,52%.

Le secteur technologique grimpe

L'idée que les taux d'intérêt pourraient bientôt cesser de monter, voire baisser, d'ici la fin de l'année profitait aux valeurs du secteur technologique, qui ont besoin de taux bas pour financer leur croissance.

A New York, Apple prenait 2,08%, Amazon 3,05%, Meta 1,97% et Uber 1,98%. A Paris, Atos a gagné 4,11% et à Francfort, Infineon est monté de 1,98%.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du pétrole étaient freinés par les craintes autour de la croissance des États-Unis.

Vers 15H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin cédait 0,86% à 86,58 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, reculait de 0,53% à 82,81 dollars.

bur-jvi/ys/LyS