Les marchés valident la Fed

A la Bourse de Paris, le palmarès est dominé par deux valeurs de croissance : Sanofi (+3,2%) et Engie (+2,2%) et une de la tech (+2% pour STMicroelectronics).

En Europe, des sociétés évoluant dans des secteurs différents ont elles aussi remarquablement performé à l'image de STMicroelectronics et Valeo en France, Diageo au Royaume-Uni ou encore Sap et Deutsche Bank en Allemagne.

Autre point de l'analyse du patron de la Fed validé par les faits : les entreprises se portent très bien, tant aux Etats-Unis qu'en Europe. Testa, icône de la high tech, a dégagé l'an dernier un bénéfice record de plus de cinq milliards de dollars tandis que Blackstone, géant du private equity a annoncé un bénéfice net quasi-doublé au quatrième trimestre.

Pour les économistes, Jerome Powell a même ouvert la porte à deux hausses supplémentaires lors des réunions de mai et juin. Pour lui en effet, l'économie a retrouvé son taux de croissance potentiel, le marché du travail a recouvré sa pleine santé et les sociétés parviennent, globalement, à supporter l'inflation du coût des intrants. Rapidement, les marchés ont adopté cette analyse, permettant aux indices de repartir à la hausse.

Désormais, la banque centrale focalise son attention sur une inflation qui n'est vraiment plus considérée comme transitoire mais bien amener à durer encore un certain temps. Dès lors, elle a implicitement confirmé son intention de relever son principal taux directeur dès le mois de mars.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse dans le sillage de la bonne orientation de Wall Street. Le CAC 40 a gagné 0,6% à 7 023,8 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,11%. Aux Etats-Unis, la tendance est franchement favorable: vers 17h30, le Dow Jones s'adjuge 1,3% et le Nasdaq, 0,92%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.