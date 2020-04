Les marchés tiraillés entre crise économique et ralentissement de l'épidémie

(AOF) - Les bourses européennes ont joué les funambules ce jeudi et ont fini en ordre dispersé. Les mauvaises données macroéconomiques aux Etats-Unis sont venues quelque peu éclipser les espoirs de stabilisation de l'épidémie de covid-19. En conséquence, le CAC 40 a clôturé sur une perte de 0,08% à 4 350,16 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,17% à 2 813,04,03 points. A Wall Street, le Dow Jones recule de 0,20% en cours de séance, alors que le Nasdaq gagne lui 1,63%.

Si la pandémie de covid-19 fait une nouvelle fois montre d'un certains ralentissement en Europe, incitant les chefs d'Etats à annoncer progressivement des dates de déconfinement, le Japon, lui, reste sur ses gardes. En effet, le premier ministre Shinzo Abe a étendu l'état d'urgence à tout le pays afin de limiter l'augmentation du nombre de personnes infectées. Il sera en vigueur jusqu'au 6 mai.

Mais une fois de plus, la journée des marchés a été marquée par le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage du côté des Etats-Unis: pour la troisième semaine consécutive, elles ont dépassé les 5 millions (5,25 millions). Au total, l'épidémie de coronavirus a laissé 22 millions d'Américains sans emploi en l'espace d'un mois.

En Europe, la production industrielle a reculé de 1,9% en février, soit 0,2 point de plus qu'en janvier. L'inflation harmonisée en Allemagne a, elle, ralenti, passant de 1,7% en février à 1,3% en mars.

Sur les marchés, les valeurs technologiques ont été les plus appréciées, Dassault Systèmes, Atos et Capgemini gagnant respectivement 5,83%, 3,15% et 2,93%, alors que les entreprises de médias ont été à la peine: Publicis, Bouygues et Vivendi ont ainsi fini aux dernières places du CAC 40, perdant chacune 6,19%, 5,21% et 4,95% respectivement.

De son côté, EDF a chute de 5,76% après la nette révision à la baisse de son hypothèse de production nucléaire en France pour 2020 en raison de la pandémie.