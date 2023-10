Les marchés suspendus à la situation géopolitique

Les Bourses avancent précautionneusement lundi, gardant leur prudence devant le conflit entre Israël et le Hamas, et avant de nombreux résultats d'entreprises.

Les indices européens oscillent entre rouge et vert depuis la matinée: vers 11H35 GMT, Francfort prenait 0,03%, Paris 0,12%, Milan 0,33% et Londres 0,34%.

Seule la Bourse de Varsovie bondissait de 4,83% après la victoire de l'opposition centriste pro-européenne lors des élections parlementaires dimanche.

Wall Street se dirigeait vers une ouverture en petite hausse, entre 0,1% et 0,5%, selon les variations des contrats à terme des trois principaux indices.

En Asie, la tendance a été plus maussade, les indices étant rattrapés par la nette baisse déjà observée en fin de semaine en Europe, et pour certains indices américains. Au Japon, l'indice Nikkei a chuté de 2,03%, tandis qu'en Chine, Shanghai a reculé de 0,46% et Hong Kong de 0,97%.

"L'aversion au risque semble toujours prévaloir alors que les investisseurs attendent de nouveaux développements géopolitiques au Moyen-Orient, espérant que le conflit militaire ne s'intensifiera pas davantage et n'impliquera pas directement d'autres pays", écrit dans une note Pierre Veyret, analyste d'ActivTrade.

Israël a affirmé lundi qu'aucune trêve n'était en cours pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, où un million de Palestiniens désespérés se sont massés à la frontière avec l'Egypte, fuyant les bombardements lancés par l'armée israélienne en riposte à l'attaque sanglante du Hamas.

Sur les marchés, le déclenchement du conflit s'est traduit la semaine passée par un bond du pétrole, des entreprises de l'armement, de l'or, qui a connu son plus important gain hebdomadaire en six mois (+5,45%), et par une chute des rendements obligataires, des signes de la prudence des investisseurs.

Lundi, les rendements des emprunts d'Etat remontaient un peu et l'or se tassait (-0,88% à 1.915,89 dollars l'once), tandis que le pétrole reculait légèrement.

Le prix du baril du Brent perdait 0,17% à 90,74 dollars tandiq que le WTI américain était quasiment stable (+0,02%) à 87,71 dollars vers 11H10 GMT.

L'euro montait de 0,19% par rapport au dollar, à 1,0530 dollar pour un euro.

Côté indicateurs, les investisseurs auront peu de nouvelles informations lundi, mis à part un indice de l'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York (Empire State).

En Europe, le gouvernement espagnol a annoncé lundi avoir revu à la hausse sa prévision de croissance de 2,1% à 2,4% pour 2023 en raison du "dynamisme" de l'activité ces derniers mois dans le pays, tandis que l'Institut national de la statistique a confirmé que l'inflation avait ralenti à 5,3% sur un an en septembre.

Plusieurs grosses entreprises aux Etats-Unis (Tesla, Bank of America, Johnson & Johnson, Procter & Gamble) ou en Europe (L'Oréal, Nestlé) doivent aussi publier leurs résultats trimestriels cette semaine.

Les vaccins Covid gagnent moins

Le laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech a annoncé lundi devoir déprécier pour 900 millions d'euros ses stocks liés au vaccin contre le Covid-19, alors que la demande pour ce produit a ralenti.

Avant l'ouverture de la Bourse de New York, où BioNTech est cotée au Nasdaq, le titre perdait 7,32%.

Le laboratoire américain Pfizer a annoncé vendredi abaisser ses prévisions pour l'ensemble de son exercice 2023, à cause de ventes de produits (vaccin et traitement) liés au Covid-19 inférieures à ses attentes. Il pourrait ouvrir en baisse de plus de 2% à New York.

Les banques en Pologne bondissent

Parmi les valeurs grandes gagnantes des élections en Pologne aux yeux des investisseurs, se trouvent la Bank Pekao (+11,94%), la PKO Bank (+9,68%), mBank (+7,78%), ou encore Santander Bank Poska (+5,87%).

