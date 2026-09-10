Les marchés, sur les dents, attendent la hausse des taux de la BCE et les chiffres de l'inflation aux États-Unis

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(Le point sur les premières évolutions des marchés européens)

* Les marchés obligataires restent nerveux à l'approche de la décision sur les taux prévue à 12 h 15 GMT

* L'escalade du conflit au Moyen-Orient fait grimper le Brent et ravive les craintes d'inflation

* Les rendements américains à 10 ans proches de leur plus haut niveau de 2023 après un rachat de bons du Trésor décevant

* Les actions stagnent alors que les traders se préparent à la publication des chiffres de l’inflation américaine

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par Marc Jones et Ankur Banerjee

Les marchés se préparaient jeudi à la deuxième hausse des taux de la Banque centrale européenne cette année et à la publication de données clés sur l’inflation aux États-Unis, après le retour du baril de pétrole à 100 dollars en raison de l’escalade des attaques au Moyen-Orient, ce qui a suscité de nouvelles inquiétudes sur les marchés obligataires mondiaux.

L’Europe a connu un répit relatif, les prix plus stables du pétrole et du gaz ayant contribué à endiguer la vague de ventes d’obligations qui, ces dernières semaines, avait poussé les coûts d’emprunt de nombreuses grandes économies à des sommets inégalés depuis des décennies.

Les actions de la région .EU , ainsi que l’euro EUR= et la livre sterling GBP= , se maintenaient également à leur niveau, les opérateurs adoptant leur attitude d’attente habituelle avant la décision de la BCE sur les taux d’intérêt, prévue plus tard dans la journée.

Keith Patton, responsable mondial des titres à revenu fixe à rendement absolu chez Columbia Threadneedle, a déclaré que, la BCE étant presque assurée de relever ses taux plus tard dans la journée, l’élément clé serait la réponse de la présidente Christine Lagarde aux inévitables questions concernant de nouvelles hausses à venir.

"En fonction des termes qu’elle emploiera, le marché attend probablement une prise de position plus accommodante, dépendante des données," a déclaré M. Patton.

"La question clé pour moi est de savoir s'ils ont réalisé des simulations pour évaluer l'impact négatif sur la croissance d'une nouvelle hausse des taux?"

Les opérateurs tablent actuellement sur une hausse des taux de la BCE à 2,74 % d’ici décembre, ce qui implique près de deux hausses de 25 points de base. Mais ils anticipent également une hausse supplémentaire d’ici la même période l’année prochaine et une probabilité d’environ 40 % d’une quatrième hausse.

Le rendement de l’obligation allemande à 10 ans DE10YT=RR oscillait à 3,43 %, après avoir atteint 3,4389 % mercredi, son plus haut niveau depuis le pic de la crise de la zone euro en avril 2011.

Le rendement des OAT françaises s’établissait à 4,335 % après avoir bondi à 4,34 %, son plus haut niveau depuis 2008, tandis que les rendements britanniques à 10 et 20 ans oscillaient respectivement près de leurs plus hauts niveaux depuis 2007 et 1998, à 5,26 % et 5,87 %.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans ont quant à eux légèrement progressé pour atteindre 4,85 % après une séance mouvementée au cours de laquelle Donald Trump avait promis de verser à chaque adulte américain un "dividende Trump" de 5 000 dollars si son parti remportait les élections législatives de novembre.

Ledépartement duTrésor avait également annoncé un rachat de 6 milliards de dollars d’obligations américaines à long terme, ce qui a déçu certains investisseurs.

"Dépenser 4 % du PIB pour remporter une élection," alors que le Trésor rachète des obligations à long terme, "ce n’est pas une politique cohérente," a déclaré M. Patton, de Columbia Threadneedle.

PRESSION SUR LE PÉTROLE

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme

sur le Brent LCOc1 ont légèrement progressé à 102 dollars le baril , après avoir franchi mercredi la barre psychologique des 100 dollars pour la première fois depuis juillet, dans un contexte de nouvelle escalade de la guerre avec l’Iran et alors que les traders étaient confrontés à la perspective de pressions inflationnistes encore plus fortes . O/R

"Je pense que le franchissement du seuil des 100 dollars par le Brent sera perçu par de nombreux acteurs du marché comme un événement marquant dans le contexte actuel," a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global.

M. Twidale a ajouté que les traders qui s'étaient montrés réticents dans l'espoir d'un accord de paix au Moyen-Orient pourraient désormais "passer à l'action à mesure que la réalité d'un conflit prolongé s'impose."

Au cours de la nuit, l'indice MSCI le plus large des actions asiatiques .MIAP00000PUS a reculé de 0,5 %. Le Nikkei japonais

.N225 a clôturé en hausse de 0,2 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 a reculé de 0,25 %.

Les contrats à terme de Wall Street STXEc1 ont progressé de 0,1 % dans l’attente des chiffres de l’inflation américaine qui seront publiés plus tard dans la journée et qui détermineront les anticipations concernant la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

L’attention des investisseurs restera tournée vers le marché obligataire. Après que la vague de ventes mondiale a propulsé les rendements des obligations à 30 ans à leur plus haut niveau depuis 2007, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré en août que le gouvernement allait accroître ses rachats d’obligations à long terme.

"Bessent a lancé un défi à un groupe de traders chevronnés qui n’aiment pas qu’on leur dise quoi faire," a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez StoneX.

"Il remportera peut-être une ou deux batailles, mais il ne gagnera la guerre que si les traders obligataires le laissent faire."