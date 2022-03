Les marchés seront attentifs aux nuances de J. Powell, estime Véronique Riches-Flores

Selon Véronique Riches-Flores, les nuances qu'apportera J. Powell à ces projections lors de sa conférence de presse seront, de facto, essentielles pour éviter que les anticipations de marché ne s'emballent alors que, de leur côté, les signes avant-coureurs de récession et de stress financier ne cessent de se multiplier.

Il est vraisemblable, en effet, que ces dernières subissent une nouvelle révision à la hausse, potentiellement substantielle, compte-tenu des développements récents sur le front de l'inflation et de la vision très optimistes que conservent certains membres du FOMC sur la conjoncture américaine.

C'est ailleurs que se situent, néanmoins, les risques, en particulier sur les annonces qui seront faites en matière d'évolution du bilan de la FED et sur les perspectives des membres du FOMC quant à l'évolution à venir des taux directeurs, les " Dot Plot ", estime l'économiste.

