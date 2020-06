Les marchés semblent en suspens, observe Montpensier Finance

(AOF) - Les incertitudes empêchent, à ce jour, le retour durable de la confiance des acteurs économiques et font hésiter les indices, observe Wilfrid Galand dans le dernier Zoom de Montpensier Finance. La situation peut se débloquer : de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines sur le front épidémiologique et le déblocage des plans de relance additionnels européens et américains pourraient permettre de profiter d'un contexte monétaire qui n'a jamais été aussi favorable aux marchés depuis plus 75 ans, souligne le professionnel.