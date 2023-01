Les marchés se stabilisent avant une journée chargée

Les Bourses européennes se montrent stables dans les premiers échanges vendredi, avant la publication de nombreux indicateurs, dont l'inflation en zone euro et des chiffres officiels de l'emploi aux Etats-Unis.

Londres prenait 0,20%, Milan 0,10%, mais Paris reculait de 0,04% et Francfort de 0,10% vers 08H15 GMT.

Lors des quatre premières séances de la semaine, l'indice paneuropéen élargi EuroStoxx 600 a enregistré une hausse totale 3,40%.

En Asie, la Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,59%, mais termine en baisse sa première semaine de l'année (-0,46%), raccourcie en trois séances.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a terminé en légère baisse (-0,29%), après son début d'année en fanfare (+6,17%) grâce à un optimisme retrouvé sur la croissance chinoise avec la fin de la stratégie "zéro Covid" dans le pays et la perspective de nouvelles mesures des autorités pour soutenir l'économie nationale. Shanghai a pris 0,17%.

L'ambiance est beaucoup plus tendue à Wall Street, où les chiffres de créations d'emploi dans le secteur privé, bien plus vigoureux qu'attendu, ont entraîné les indices dans le rouge jeudi: l'indice Dow Jones a reculé de 1,02%, le Nasdaq de 1,47% et l'indice élargi S&P 500 de 1,16%.

"Ces signes ont conduit les investisseurs à tabler sur une trajectoire de hausse des taux plus agressive de la part de la Réserve fédérale américain", qui tente de ramener à des niveaux plus acceptables l'inflation aux Etats-Unis, rappellent les analystes de la Deutsche Bank. Elle craint qu'un marché du travail trop tendu entraîne une hausse des salaires qui se répercute ensuite dans les prix de vente des produits.

Mais avant le rapport sur l'emploi à 13H30 GMT, ou l'indice ISM de l'activité des services à 15H00 GMT, les investisseurs resteront concentrés sur la zone euro avec, à 10H00 GMT, les chiffres de l'inflation -- qui arriveront après des données rassurantes pour la France et l'Allemagne -- et sur les ventes au détail.

Parmi les autres données, en Allemagne, les commandes passées à l'industrie ont chuté de 5,3% en novembre 2022 sur un mois, atteignant leur plus bas niveau depuis juillet 2020. Et en France, la consommation des ménages a rebondi de 0,5% en novembre.

Chute du bénéfice de Samsung Electronic

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé vendredi s'attendre à un bénéfice d'exploitation en baisse de 69% sur un an au quatrième trimestre, plombé par la baisse de la demande globale pour les produits électroniques, à environ 3,4 milliards de dollars. Cette baisse, attendue, n'a pas empêché le titre de progresser de 1,37%. Le groupe doit publier ses résultats annuels définitifs fin janvier.

Son concurrent Hynix a progressé de 2,09%, et les producteurs de puces électroniques en Corée ont également monté.

L'aéronautique en hausse

Le secteur de l'aéronautique et de la défense était bien orienté vendredi, notamment Safran (+2,27%), Dassault Aviation (+2,52%), Thalès (+1,50%) à Paris, MTU Aero Engin (+1,71%) à Francfort ou encore BAE Systems (+1,32%) à Londres et Leonardo (+1,34%) à Milan.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole sont en légère hausse vendredi, ce qui ne compense pas leur chute autour de 8% sur la semaine: le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison mars prenait 0,05% à 78,70 dollars, celui de WTI américain de 0,19% à 73,81 dollars vers 08H00 GMT.

Le prix du gaz naturel européen de gros repassait sous les 70 euros le mégawattheure, en baisse de 4,72%.

La révision des anticipations de hausses de taux de la Réserve fédérale américaine poussait le dollar à son plus haut niveau depuis quatre semaine face à l'euro. La monnaie européenne était stable à 1,0525 dollar vers 08H05 GMT.

bur-fs/ys/clc/