Les marchés retrouvent enfin des couleurs

"L'histoire des cycles économiques suggère que pour faire baisser l'inflation, il faut en passer par des destructions d'emploi et une remontée significative du chômage', rappellent les économistes d'Oddo BHF.

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé dans le vert, clôturant une série de cinq séances consécutives dans le rouge. Le CAC 40 et l’Euro Stoxx 50 s'offrent du répit, gagnant respectivement 2,21% à 6167,51 points et 2,65% à 3546,38 points. Le rapport sur l’emploi américain était particulièrement attendu ce vendredi par les investisseurs. Si les créations de postes sont supérieures aux attentes, le taux de chômage ressort en hausse par rapport au mois de juillet. Vers 17h15, le Dow Jones gagne 0,96% à 31 960,95 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,98% à 11 902,89 points.

