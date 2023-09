Les marchés retrouvent du peps après l'inflation allemande

(AOF) - Mal embarqués jusqu’à la mi-séance, les marchés actions européens sont parvenus à renverser la vapeur. Le CAC 40, après cinq jours consécutifs de baisse, a gagné 0,63% à 7 116,24 points et l’EuroStoxx 50, 0,68% à 4 159,71 points. Aux Etats-Unis, le vert est également au rendez-vous avec un Dow Jones gagnant 0,38% vers 17h30.

Sous pression avec des taux longs qui se maintiennent à un niveau élevé, les marchés ont finalement clôturé sur une note positive, après quatre dernières séances en berne. Le rendement du 10 ans américain gagne 3 points de base à 4,647% et son équivalent allemand, près de 13 points de base à 2,97%.

Une brise d'optimisme a soufflé après la publication des chiffres de l'inflation en Allemagne pour le mois de septembre, revenus à leur plus bas niveau depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté outre-Rhin de 4,3% en septembre en données harmonisée aux normes européennes, comparé à un consensus de 4,5%, après 6,4% en août.

En rythme mensuel, le taux d'inflation est de 0,3% conformément aux prévisions, après 0,3% en août.

Cette statistique venue d'Outre-Rhin est perçue comme encourageante avant la publication demain de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis, pays où les les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus faibles que prévu : 204 000 contre un consensus de 215 000, après 202 000 la semaine précédente.

Après avoir près avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plus d'un an, les cours du pétrole cédaient vers 17 heures 0,62% à 96,11 dollars.

Côté valeurs, Beneteau, plus forte baisse de l'indice SBF 120, a coulé après avoir affiché sa prudence pour l'exercice 2024.