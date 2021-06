Les marchés resteront favorables aux actifs risqués au second semestre 2021, selon AllianzGI

(AOF) - Le soutien continu des Banques centrales et le fort rebond des économies resteront un support important pour les marchés actions au second semestre 2021, qui devraient continuer leur progression en Europe, emmenée par une rotation sectorielle, selon AllianzGI. Les entreprises abordent la seconde partie de l'année avec optimisme, et la plupart sont confiantes dans leur "pricing power". La prise en compte des critères ESG continuera à faire la différence dans les flux en Europe.

" Nous attendons un rebond important des résultats en 2021, qui devraient dépasser les niveaux de 2019 en moyenne. Malgré des marchés au plus haut il n'y a pas raison de s'inquiéter de leur valorisation, si la reprise se confirme et que les taux restent bas ", a commenté Catherine Garrigues, Directrice de la gestion Actions Europe, Stratégie Conviction chez AllianzGI.

" Il faut toutefois être sélectif. Coté consommation nous privilégions les spiritueux, et le luxe, toujours au plus haut, mais dont le marché devrait continuer sa forte croissance. La transition énergétique reste un thème majeur pour les choix sectoriels ", a ajouté l'experte.