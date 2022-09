Les marchés refont légèrement surface

Au chapitre des sociétés, les valeurs pétrolières et parapétrolières s'inscrivent en forte baisse dans le sillage du baril, TotalEnergies chute de 3,70%, Vallourec de 4,42%.

"Au cours des prochaines semaines, les hausses de taux attendues de la Fed et de la BCE pourraient continuer de maintenir une certaine pression sur les marchés actions, tandis que les indicateurs économiques devraient continuer de se dégrader sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie", avertit Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.

Après avoir ramené ses taux d'intérêt à 0% lors de sa réunion de juillet, la banque centrale européenne devrait relever ses taux directeurs d'au moins 50 points de base supplémentaires demain (plus de 50% parient sur un tour de vis de 75 points de base) et communiquer sur le fait que de nouvelles hausses des taux d'intérêt seront nécessaires.

La Banque centrale européenne (BCE) doit se réunir jeudi, tandis qu'un conseil des ministres européens de l'énergie est prévu vendredi à Bruxelles face à la flambée des prix et au risque de pénurie.

(AOF) - Les principaux marchés actions européens, longtemps orientés à la baisse, ont finalement clôturé en ordre dispersé. Le contexte est peu propice à la prise de risque, les investisseurs attendant demain la réunion de la BCE qui devrait, selon nombre d' économistes, procéder à un relèvement de 75 points de base. Le CAC 40 a gagné 0,02% à 6 105,82 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 s'est apprécié de 0,26% à 3 509,18 points. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,94 % et le Nasdaq, 0,95%.

