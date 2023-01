Les marchés réagissent positivement au rapport sur l'emploi américain

Les marchés boursiers réagissaient positivement vendredi aux chiffres de l'emploi aux Etats-Unis qui montraient d'un côté un recul du chômage et de l'autre un ralentissement de la hausse des salaires, une donnée essentielle pour la Banque centrale américaine (Fed) dans sa lutte contre l'inflation.

A New York vers 14H50 GMT, le Dow Jones gagnait 0,51%, l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,34% tandis que l'indice Nasdaq évoluait à l'équilibre après une ouverture en hausse.

Les Bourses européennes étaient dans le vert: Paris montait de 0,56%, Londres de 0,59% et Francfort de 0,22%. Toutes connaissent une forte hausse sur l'ensemble de la semaine.

Aux Etats-Unis, le taux de chômage a reculé en décembre à 3,5%, son niveau de février 2019, contre 3,6% en novembre, a annoncé vendredi le département du Travail. Les analystes le voyaient rester stable.

Au total, 223.000 emplois ont été créés par les entreprises et administrations, soit bien mieux qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur 210.000, selon le consensus de briefing.com.

"Le marché de l'emploi est toujours tendu et solide, ce qui pourrait signifier que la banque centrale américaine continuera à relever ses taux d'intérêt pendant un certain temps", décrypte John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

"Il y a malgré tout dans ce rapport une branche à laquelle les plus optimistes se rattrapent: la croissance des salaires a fait l'objet d'une nette révision à la baisse, ces derniers auraient finalement progressé de 4,6% l'an en décembre, un plus bas depuis août 2021", écrit l'économiste Véronique Riches-Flores.

La situation de l'emploi est l'un des principaux éléments que prend en compte la banque centrale américaine (Fed) pour évaluer la santé de l'économie du pays.

"Reste à savoir ce que privilégiera la Fed: le maintien du credo d'un marché de l'emploi en surchauffe avec un taux de chômage toujours trop bas, ou celui d'un apaisement des risques inflationnistes faute de voir une quelconque spirale prix-salaires?", s'interroge Mme Riches-Flores.

En début de séance européenne, les investisseurs ont aussi pris connaissance des chiffres d'inflation pour la zone euro. Elle a reculé en décembre à 9,2% sur un an, une baisse bien plus importante que les prévisions des analystes mais, si on enlève les prix plus volatils de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation a été un peu plus élevée qu'attendu.

"Si ce rapport apporte un premier satisfecit sur l'inflation totale, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous pour l'inflation + coeur + sur laquelle la Banque Centrale Européenne focalisera sans doute son attention", nuance Thomas Bauer, économiste du cabinet RichesFlores.

Parmi les autres données, en Allemagne, les commandes passées à l'industrie ont chuté de 5,3% en novembre 2022 sur un mois, atteignant leur plus bas niveau depuis juillet 2020. Et en France, la consommation des ménages a rebondi de 0,5% en novembre.

En bref, "la zone euro est bien loin de la reprise escomptée", conclut M. Bauer.

Deux milliards de dollars d'impôt en plus pour Shell

Shell va payer 2 milliards de dollars d'impôts exceptionnels au quatrième trimestre liés aux taxes décidées par l'UE et le Royaume-Uni sur les "superprofits" des groupes énergétiques dus à la flambée des cours après l'invasion russe de l'Ukraine. L'impact de ce montant sera "limité" en termes de trésorerie, selon le groupe. Le titre montait de 1,60% et son concurrent BP également coté à Londres prenait 1,53%.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole repartaient à la hausse, à l'issue d'une semaine en nette chute: le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison mars progressait de 1,65% à 79,99 dollars, celui de WTI américain à échéance février avançait de 1,87% à 75 dollars vers 14H30 GMT.

Le prix du gaz naturel européen de gros cédait 3% à 70,20 euros le mégawattheure.

L'euro était stable par rapport au dollar, à 1,05 dollar vers 14H50 GMT.

bur-fs-pan/kd/eb