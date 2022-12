Les marchés rassurés par l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note haussière, dans le sillage de Wall Street qui a pris connaissance en début d'après-midi d'une inflation américaine moins forte que prévu. Le CAC 40 a progressé de 1,42% à 6 744,98 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 1,53% à 3 981,69 points. De son côté, le Dow Jones s'adjuge 0,89% et le Nasdaq Composite, 1,45%.

La Bourse de Paris a accentué ses gains après avoir pris connaissance d'une inflation américaine plus faible que prévu, confortant la perspective d'une réduction, demain, de l'ampleur de la hausse des taux de la Fed à 50 points de base, après quatre relèvements consécutifs de 75 points de base.

Les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,1% sur un mois et de 7,1% sur un an en novembre, contre respectivement 0,3% et 7,3% anticipés par le marché et des hausses de 0,4% et 7,7% en octobre. Il s'agit de la hausse la plus faible depuis décembre 2021.

Les investisseurs espèrent que la statistique d'aujourd'hui, qui suggère que l'inflation pourrait avoir touché son point haut aux Etats-Unis, incitera la Réserve fédérale à adopter une ligne moins restrictive. Au-delà de la décision sur les taux d'intérêt, les investisseurs attendent, demain soir, la présentation des nouvelles projections économiques de la banque centrale.

Emmanuel Auboyneau,gérant associé d'Amplegest, "pense que le pic d'inflation est passé et qu'une décrue progressive est devant nous".

Pour lui, Jerome Powell va devoir tenir un discours équilibré pour montrer sa vigilance sur la hausse des prix tout en gardant un œil sur une économie pour l'instant résiliente mais fragile. " Un discours trop ferme serait en revanche mal ressenti par les marchés qui misent sur une fin prochaine du cycle de hausse des taux ", prévient-il.

Parmi les autres indicateurs du jour, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en décembre est ressorti meilleur que prévu en Allemagne. Il est ressorti à -23,3 contre -26,4 attendus après -36,7 en novembre.

Au chapitre des valeurs, Elior s'est distinguée comme la plus forte baisse de l'indice SBF 120, le groupe de restauration collective bénéficiant d'un changement de recommandation des analystes de Citigroup, désormais à l'Achat.