Les marchés prudents avant le rapport sur l'emploi américain

Les marchés boursiers évitent de prendre des initiatives jeudi matin, les investisseurs digérant les messages du patron de la banque centrale américaine sur la trajectoire des taux d'intérêt en attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi, après deux séances difficiles pour les actifs risqués.

Vers 09H20 GMT, les indices européens baissaient de 0,41% à Paris, de 0,20% à Francfort, de 0,72% à Londres et de 0,82% à Milan.

Tokyo a terminé jeudi en hausse (+0,63%) pour la cinquième séance consécutive, soutenue par la baisse du yen. A Hong Kong, l'indice Hang Seng a perdu 0,63% et Shanghai 0,22%.

En février, l'inflation a reculé en Chine à seulement 1%, son niveau le plus bas depuis un an. Cette inflation est très éloignée de celles que connaissent les pays occidentaux, où les banques centrales s'évertuent depuis des mois à briser la dynamique inflationniste.

Devant le Congrès américain, le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a un peu atténué mercredi la fermeté qu'il avait affichée la veille, en précisant qu'aucune décision n'était encore prise concernant l'amplitude de la prochaine hausse des taux de son institution, qui dépendra des derniers indicateurs macroéconomiques disponibles.

"Si son intention était de calmer les paris sur une hausse de 50 points de base, cela ne s'est pas passé comme prévu", à cause "des données sur l'emploi encore une fois trop fortes pour assouplir la main de la Fed", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée mercredi, les entreprises du secteur privé ont, en effet, créé 242.000 emplois en février, soit plus qu'en janvier et davantage que ce qui était attendu.

Cette donnée et les déclarations de M. Powell ont orienté les prévisions de marché qui suggèrent que la Fed relèvera son principal taux directeur de 50 points de base après avoir ralenti la cadence en février en optant pour une augmentation de 25 points de base. Les investisseurs estiment aussi que le pic du principal taux directeur de la Fed pourrait ainsi dépasser largement les 5,1%, taux maximal qui était anticipé par l'institution en décembre.

La solidité de l'emploi américain tend à confirmer que la Fed, qui relève ses taux depuis un an pour freiner l'économie en renchérissant le coût du crédit, a encore du pain sur la planche dans son combat contre l'inflation élevée aux États-Unis.

Les acteurs de marché surveilleront par conséquent en cours de séance la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage, avant que leur attention ne se porte vendredi sur la parution du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis.

Le taux d'emprunt souverain des États-Unis à deux ans, le plus sensible aux variations à court terme de la politique monétaire, s'établissait jeudi au-dessus du seuil des 5%, qu'il avait franchi mardi.

Les matières premières font grise mine

A Londres, le groupe minier Endeavour dévissait de plus de 6% après avoir annoncé être tombé dans le rouge l'an dernier, avec une perte nette de 66 millions de dollars. Dans son sillage, Rio Tinto refluait de 1,28%, Glencore de 1,14%, Antofagasta de 2,06% et BHP Group de 1,14%. A Paris, ArcelorMittal cédait 0,57% et Eramet perdait 2,02% un peu avant 09H00 GMT.

Les valeurs pétrolières étaient orientées également à la baisse, à l'instar de TotalEnergies (-0,97%) et Vallourec (-2,20%) à Paris, Shell (-1,08%) et BP (-0,54%) à Londres ou encore Eni (-0,63%) à Milan et Repsol (-0,59%) à Madrid.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar perdait un peu de terrain face au yen, un dollar se négociant pour 136,41 yens vers 09H05 GMT, contre 137,36 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le cours euro/dollar variait à peine, à 1,0553 dollar, contre 1,0545 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole prolongeait ses pertes des deux dernières séances. Vers 09H00 GMT, le baril de WTI américain baissait de 0,22% à 76,48 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,56% à 82,19 dollars.

bur-pan/cdu/er