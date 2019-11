Les marchés prolongent leur tendance haussière, l'accord commercial en ligne de mire

Au chapitre des valeusr, Elliot et Capgemini (-1,9%) ont campé sur leur position à propos de l'offre de rachat d'Altran, dont le prix de 14 euros par action est jugé insuffisant par le fonds activiste. Les valeurs technologiques appartenant au CAC 40 étaient globalement en repli.

Donald Trump a déclaré hier que la Chine et les Etats-Unis étaient à " l'étape finale " des discussions en vue d'un accord commercial. Toujours rien de concret dans ce domaine, mais les investisseurs s'en contentent, comme ils le font depuis déjà plusieurs séances.

(AOF) - Les marchés actions européens ont progressé, toujours portés par le dossier commercial sino-américain et l'optimisme qui l'entoure. L'indice CAC 40 a cédé 0,05% à 5 926,84 points tandis que l'EuroStoxx50 a fini en hausse de 0,20% à 3712,55 points. Après ses records des derniers jours, la Bourse américains plafonne : +0,02% vers 17h30 pour le Dow Jones. Wall Street sera fermé demain en raison de la fête de Thanksgiving.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.