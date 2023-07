Les marchés progressent, pris dans les remous des résultats d'entreprises et des banques centrales

Les Bourses mondiales évoluent en nette hausse jeudi, dans une séance rythmée par les nombreux résultats d'entreprises, les annonces de hausses de taux des banques centrales américaine et européenne, et la croissance américaine ressortie plus forte qu'attendu.

Paris bondissait de 2,19% après sa perte de 1,35% mercredi, alors plombée par son géant LVMH. Milan gagnait 1,81%, Francfort 1,66% et Londres 0,30% vers 13H40 GMT.

Wall Street a ouvert en hausse et vers 13H40 GMT, le Dow Jones gagnait 0,25%, le S&P 500 0,87% et le Nasdaq 1,60%, soutenu par les résultats de Meta.

Les marchés accueillent de nombreux résultats d'entreprises, tous secteurs confondus, mais l'actualité est aussi marquée par les réunions des banques centrales.

Après la nouvelle hausse des taux de la Banque centrale américaine, la onzième depuis mars 2022, les investisseurs ont vu la croissance du PIB des Etats-Unis déjouer les pronostics en accélérant au deuxième trimestre (à +2,4% contre +2,0% au premier trimestre), là où les analystes attendaient un ralentissement, ou, au mieux, une stagnation.

Malgré l'inflation d'un côté, et les hausses de taux de la banque centrale de l'autre, la première économie du monde surprend par sa résilience.

L'autre rendez-vous macro-économique de la séance est la hausse, sans surprise, de 0,25 point de pourcentage du taux d'intérêt de référence de la Banque centrale européenne (BCE).

"Les perspectives économiques se sont détériorées en raison d'une faible demande domestique liée à une haute inflation, et des conditions financières plus serrées, qui réduisent les dépenses", a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE, lors d'une conférence de presse.

Mme Lagarde a aussi déclaré que la BCE aura désormais une "attitude ouverte" concernant ses prochaines décisions sur les taux d'intérêt, suggérant que l'institut pourrait décider d'une pause en septembre après une série de hausses.

En réaction, l'euro s'affaiblissait face au dollar, lâchant 0,62% à 1,1017 dollar pour un euro.

Sur le marché obligataire, les taux des emprunts des Etats-Unis se tendaient, tandis que la tendance était inverse en Europe vers 13H40 GMT. Le taux allemand à 10 ans était à 2,42% contre 2,48% à la clôture de mercredi, l'américain à même échéance s'établissait à 4,88% contre 4,85%.

Meta décolle

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a transformé l'essai au deuxième trimestre avec des revenus et profits meilleurs que prévu, grâce à un rebond de la publicité, tout en investissant davantage dans l'intelligence artificielle (IA). Son action s'envolait de 7,71 vers 13H40 GMT.

A New York, la chaîne de restauration rapide McDonald's gagnait 1,30% après avoir annoncé des résultats en hausse au deuxième trimestre, continuant de bénéficier de l'augmentation des prix de ses menus.

Embouteillage de résultats dans l'automobile

De nombreux constructeurs et équipementiers automobiles ont publié leurs résultats.

Côté constructeur, le bénéfice de Mercedes-Benz (+2,62% à Francfort) a augmenté de 14% au deuxième trimestre à 3,6 milliards d'euros, tandis que Renault (1,99% à Paris) a annoncé des marges records et 2,1 milliards d'euros de bénéfice semestriel.

Le bénéfice de Volkswagen (-2,19% en Bourse) a baissé de 3,1% à 3,8 milliards d'euros au deuxième trimestre.

Côté équipementier, Michelin gagnait 3,83% à Paris après avoir annoncé un bond de 50% de son bénéfice. Forvia a rehaussé ses objectifs mais son cours chutait de 4,80%.

Les pétrolières après les années fastes

Les bénéfices des compagnies pétrolières ont fortement baissé au deuxième trimestre par rapport à l'année exceptionnelle 2022, mais restent encore très importants : 4,1 milliards de dollars (-28%) pour TotalEnergies (+0,69% en Bourse vers 13H35 GMT), et 3,1 milliards de dollars (-64%) pour Shell (-1,36%).

Le groupe britannique Centrica, maison mère de British Gas, s'envolait de 7,43% après ses résultats, tandis qu'Air Liquide prenait 1,96% à Paris.

St James's Place dégringole

Le gestionnaire d'actifs britannique St James's Place reculait de 15% à Londres après avoir annoncé un recul de plus de 20% de son bénéfice après impôts au premier semestre.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Les prix du pétrole évoluaient en petite hausse jeudi, poussés par une offre toujours réduite, tandis que la demande reste résiliente malgré les craintes de récession.

Le baril de Brent valait 83,48 dollars (+0,67%) et le baril de WTI américain 79,54 dollars (+0,96%) vers 13H35 GMT.

Le bitcoin reculait de 0,40% à 29.469 dollars.

bur-mgi/jvi/clr