Les marchés profitent de nouveaux signes positifs concernant l'inflation

Les marchés mondiaux progressaient mardi, particulièrement à Wall Street, grâce aux chiffres des prix à la production aux États-Unis, qui, comme les prix à la consommation, ont été inférieurs aux prévisions en octobre.

Aux États-Unis, le Nasdaq bondissait de 2,46%, le S&P 500 de 1,45% et le Dow Jones de 0,68% vers 16H55 GMT.

En Europe, qui avait progressé lundi à l'inverse des États-Unis, la hausse de la séance a été plus modérée: Paris a pris 0,49%, Francfort 0,46% et Milan 0,42%. Seule Londres a terminé en retrait (-0,21%).

Après l'indicateur de l'inflation CPI jeudi dernier, les prix à la production aux États-Unis ont également ralenti plus que prévu, enregistrant une progression de 8% en octobre sur un an, contre 8,3% attendu.

"L'amélioration des données d'inflation justifie un ralentissement des relèvements de taux de la Fed (banque centrale américaine) dans les mois qui viennent", a estimé dans une note Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

En conséquence, le dollar s'affaiblissait encore face aux autres monnaies. L'euro montait de 0,49% à 1,0378 dollar, et la livre prenait 1,18% à 1,1894 dollar.

Sur le marché obligataire, les rendements de la dette américaine reculaient légèrement. Celui de l'échéance à dix ans valait 3,81%.

Par ailleurs, l'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York, dans le nord-est des États-Unis, est repassée dans le vert en novembre, renouant avec la croissance après trois mois de baisse.

Les entreprises chinoises profitent d'un apaisement

Le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC prenait de la vitesse (+11,90%) après l'annonce d'une montée au capital du holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, qui a acheté pour 4,1 milliards de dollars d'actions du groupe au troisième trimestre.

En Europe, le fabricants de semi-conducteurs allemand Infineon a pris 2,52% et le néerlandais ASML 2,48%.

Plusieurs sociétés chinoises cotées à New York bondissaient, les investisseurs espérant, selon l'analyste de Briefing.com Patrick O'Hare, un soutien plus marqué du gouvernement chinois à l'économie après la publication mardi de mauvais chiffres de ventes de détail, en baisse en octobre sur un an.

Le géant du commerce en ligne Alibaba (+11,20%) et le constructeur de véhicules électriques XPeng (+5,50%) étaient particulièrement recherchés. Plus tôt, la Bourse de Hong Kong avait aussi bondi de plus de 4%.

Walmart relève ses prévisions

La chaîne américaine de supermarchés Walmart a un peu amélioré ses perspectives financières, estimant que son profit opérationnel allait finalement baisser uniquement de 6,5% à 7,5%, soit moins que les 9% à 11% prévus jusqu'alors. Le titre bondissait de plus de 7%.

La vigueur de Walmart profitait au reste du secteur, qu'il s'agisse de Target (+3,82%), dont les résultats sont attendus mercredi, de l'enseigne de demi-gros Costco (+3,64%) ou de la chaîne de magasins Home Depot (+2,28%).

En Europe, les résultats ont profité à BAE Systèmes (+1,71%) et par extension aux autres entreprises de la défense, mais pas à Vodafone (-7,94%), qui a abaissé ses prévisions.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Le bitcoin poursuivait sa remontée, prenant 3,40% à 16.940 dollars vers 16H50 GMT, encore soutenu par l'annonce la veille par le patron de Binance de la création d'un fonds de recours pour limiter les dégâts causés par la faillite de sa rivale FTX.

Les cours de l'énergie remontaient, y compris le pétrole, mal orienté en début de séance: le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2023 valait 93,36 dollars (+0,24%).

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en décembre avançait de 0,37% à 86,11 dollars.

Concernant le gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence en Europe, grimpait de 6,50% à 121 euros le mégawattheure.

