Les marchés presque stables, coupés dans leur élan

Après plusieurs séances de hausse, les marchés boursiers cherchaient un point d'équilibre mercredi, hésitant entre des résultats d'entreprises optimistes et un contexte macroéconomique toujours plombé par une inflation élevée.

Les Bourses européennes ont terminé sans grand mouvement: Paris a cédé 0,43%, Francfort a perdu 0,19%, Londres 0,17% et Milan 0,22%.

A New York, après une ouverture en petite baisse, la situation était plus mitigée. Vers 16H00 GMT, le Dow Jones grappillait 0,04%, le S&P 500 cédait 0,31% et le Nasdaq 0,35%.

Les résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu dans les premières publications aux Etats-Unis et en Europe ont porté la tendance des dernières séances.

La hausse des Bourses européennes a été "limitée par une forte hausse des rendements américains, ainsi que par le dollar américain, après que le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la Fed ne serait pas en mesure de faire une pause dans la hausse des taux si l'inflation continuait à augmenter", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats progressaient, toujours à des niveaux historiquement élevés. Le taux de la dette de l'Allemagne à 10 ans se situait à 2,37% et celui des Etats-Unis à 4,10% vers 15H55 GMT.

Dans la zone euro, l'estimation d'inflation en septembre a été revue à 9,9% sur un an par Eurostat, contre 10% précédemment estimé.

Au Royaume-Uni, l'inflation a atteint 10,1% sur un an en septembre, contre 9,9% en août selon une première estimation.

De quoi faire craindre de nouvelles hausses des taux des Banques centrales pour endiguer ces pressions inflationnistes.

Concernant la Banque d'Angleterre, "les marchés sont maintenant indécis entre une hausse de 75 et 100 points de base le 3 novembre, mais ont bon espoir que le taux directeur terminera l'année à 4 % dans les deux cas", rapporte Craig Erlam, analyste d'Oanda.

L'action de Sartorius Stedim Biotech dévisse

L'action du fournisseur de matériels pour le secteur biopharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a dévissé de 16,71% à la Bourse de Paris, après la publication de ses résultats du troisième trimestre dans lesquels l'entreprise a un peu révisé à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires 2022.

Sa maison-mère Sartorius, cotée à Francfort, a également chuté de 18,49%, après des résultats qui ont déçu.

Netflix repart de plus belle

Netflix avait promis un million mais ce sont finalement quelque 2,4 millions d'abonnés supplémentaires qui ont rejoint la plateforme cet été, une victoire pour le leader du streaming, après avoir perdu près de 1,2 million d'abonnés au premier semestre. L'action s'envolait de 14,13% à New-York.

Les résultats de Tesla sont également très attendus après la clôture des marchés aux Etats-Unis.

Record de commandes pour ASML

Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML (+8,15%) a publié un bénéfice net stable au troisième trimestre, à 1,7 milliard d'euros, malgré l'inflation, et fait état d'un nouveau record de commandes.

Merck mis en examen

La filiale française du laboratoire pharmaceutique allemand Merck a annoncé mercredi sa propre mise en examen pour "tromperie aggravée" dans le volet pénal du dossier du changement de formule du médicament Levothyrox. Le titre a chuté de 4,49% à Francfort.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du pétrole remontaient après leurs pertes de la veille. Les réserves commerciales de pétrole brut ont fortement diminué la semaine dernière aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison en décembre avançait de 1,43% à 91,33 dollars et celui du WTI américain pour livraison en novembre 2022 de 0,75% à 83,44 dollars vers 15H55 GMT.

L'euro baissait de 0,73% pour atteindre 0,9786 dollar, et la livre reculait de 0,72% à 1,1239 dollar.

