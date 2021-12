Les marchés poursuivent leur ascension, mais la prudence reste de mise, observe SSGA

(AOF) - State Street Global Advisors, la société de gestion d'actifs de State Street Corporation, a publié aujourd'hui ses perspectives macroéconomiques et d'investissement sur les marchés mondiaux pour l'année à venir. Le groupe de Boston estime qu'au fur et à mesure que le marché dépassera son potentiel de croissance et que les dispositifs d'aide aux entreprises faibliront, la reprise économique actuelle, qui sera probablement inégale selon les secteurs et progressive, continuera à générer une croissance mondiale supérieure à son potentiel en 2022.

La croissance et l'inflation élevées qui ont dominé le paysage macroéconomique en 2021 se prolongeront jusqu'en 2022, mais State Street Global Advisors s'attend à ce que les inquiétudes en matière d'inflation s'atténuent sensiblement d'ici la mi-2022 et qu'un certain degré de " rotation de l'inflation " s'installe, en particulier aux États-Unis, à mesure que l'augmentation des coûts du logement s'intensifie et que les pressions inflationnistes s'atténuent dans d'autres domaines.

Alors que les banques centrales des marchés émergents ont, pour l'instant, été à l'origine de la tendance à la hausse des taux d'intérêt, celles des marchés développés devraient emboîter le pas au cours de l'année 2022.

Les marchés devraient continuer à croître, mais certains problèmes et quelques défis justifient une réévaluation des allocations d'actifs et des stratégies d'investissement pour assurer d'une protection contre des baisses.

" La Fed pourrait accélérer le rythme de son assouplissement quantitatif au premier trimestre 2022 afin de se préparer à sa première hausse de taux, mais il existe de nombreuses incertitudes concernant le rythme du resserrement - y compris les incertitudes introduites par l'émergence du variant Omicron ", a déclaré Simona Mocuta, économiste en chef de State Street Global Advisors.