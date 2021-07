"Les marchés pourraient devenir plus volatils", estime Carmignac

Cette croissance à un prix raisonnable se situe en grande partie aux Etats-Unis et en Chine, mais l'Europe peut également y participer avec certains secteurs de la consommation offrant une très bonne visibilité comme le Luxe.

Selon Didier Saint-Georges, le thème de la " croissance défensive ", qui signifie souvent aujourd'hui valeurs technologiques et pharmaceutiques de qualité, devrait donc se remettre à surperformer, après avoir logiquement sous-performé dans la phase précédente du cycle économique.

"Du côté des actions, compte tenu des perspectives de croissance qui pourraient être un peu réduites et de la relative persistance de l'inflation, le potentiel de performance résiduelle est faible pour les secteurs très cycliques comme les banques", poursuit-il.

(AOF) - Selon Carmignac, nous approchons du moment où les marchés pourraient devenir plus volatils à mesure qu'approche un point d'inflexion dans le cycle économique. "Sur le marché obligataire, entre ralentissement déflationniste et tensions durable de l'inflation sous-jacente, une gestion active de la duration des portefeuilles sera impérative", écrit Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac.

