Les marchés optimistes avant les élections du Congrés américain

Une détente des taux obligataires a tiré les Bourses vers le haut mardi, en amont du résultat des élections américaines de mi-mandat et de la publication jeudi des chiffres de l'inflation d'octobre aux Etats-Unis, principal rendez-vous de la semaine.

A Wall Street, les indices ont terminé dans le vert s'attendant à ce qu'un gouvernement paralysé sorte des urnes, ce qui n'était pas pour déplaire aux marchés.

L'indice Dow Jones a gagné 1,02%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,49% et l'indice élargi S&P 500 de 0,56%.

Les places européennes ont terminé en hausse, à l'issue d'une séance peu mouvementée. Paris a gagné 0,39%, Francfort a progressé de 1,15%, Milan de 0,86% et Londres a grappillé 0,08%.

En parallèle sur le marché obligataire, les taux souverains américains se sont repliés, signe de l'optimisme des investisseurs. Le rendement de la dette à dix ans valait 4,12%, contre 4,21% la veille.

Les Américains se sont rendus aux urnes pour des élections de mi-mandat, dont les sondages prévoient une nette victoire à la Chambre des représentants pour les républicains et un résultat incertain pour la composition du Sénat. Les résultats sont attendus vers 00H00 GMT.

Cependant pour Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, "en règle générale, pour le marché, une administration dans l'impasse est quelque chose de favorable".

"Cela signifie moins de changements de politiques, moins de risques pour des secteurs comme l'énergie ou la santé, moins de modifications majeures du code des impôts", a résumé l'analyste.

"Le marché aime toujours les impasses", renchérissait Peter Cardillo de Spartan Capital. "Si l'on suppose que le Sénat reste démocrate et que la Chambre des représentants devient républicaine, rien ne pourra se faire", a-t-il ajouté.

Le dollar se repliait face aux principales devises. Le billet vert perdait 0,37% par rapport à l'euro à 1,0057 dollar pour un euro.

Jeudi, la publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis en octobre attirera également toute l'attention des investisseurs.

Pour Tiffany Wilding et Allison Boxer, économistes chez PIMCO, l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait ralentir mais cela pourrait être dû à "des facteurs ponctuels" qui pourraient s'annuler et inverser la tendance dans les prochains mois.

Le rythme de l'inflation est particulièrement scruté des opérateurs de marchés qui tentent d'anticiper les prochaines étapes de la politique de la banque centrale américaine (Fed), qui relève ses taux directeurs depuis mars pour ralentir l'économie. Les investisseurs attendent désormais des signes d'un changement de politique.

Turbulences sur le bitcoin

Sur le marché des changes, la surprise est venue du camp des cryptomonnaies lorsque la plateforme de monnaies virtuelles Binance, numéro un du secteur, a annoncé inopinément racheter sa rivale FTX.com, apparemment en difficulté.

L'annonce a fait vaciller les cryptomonnaies. Le bitcoin chutait de 15,22% à 17.535 dollars vers 19H30 GMT, son plus bas depuis novembre 2020.

L'ether, la cryptomonnaie liée à la blockchain Ethereum, s'écroulait de plus de 21% à 1.945 dollars.

Persimmon touché par les hausses de taux

Le groupe de construction britannique Persimmon a dévissé de 5,22% après avoir prévenu dans un communiqué que "la hausse des taux d'intérêt et plus largement l'incertitude économique ont clairement un impact sur les prêts immobiliers et le comportement des clients".

Du côté du pétrole

Les prix du pétrole se sont repliés, lestés par des indicateurs décevants en Chine et un regain épidémique qui menace la demande du pays, l'un des moteurs de la demande mondiale.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2023 a reculé de 2,61% à 95,36 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en décembre a perdu 3,14% à 88,91 dollars.

