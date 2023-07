Les marchés occidentaux sans grand mouvement à la veille d'un jour férié aux Etats-Unis

Les Bourses européennes ont clôturé en léger repli lundi, digérant une semaine fructueuse, tandis que Wall Street évolue sans grand mouvement, la séance étant raccourcie à la veille de la fête nationale américaine qui est un jour férié.

En Europe, toutes les principales places ont clôturé dans le rouge: Paris a reculé de 0,18%, Londres de 0,06% et Francfort de 0,41%.

Wall Street a ouvert en ordre dispersé et gardait la même tendance vers 16H00 GMT. Le Dow Jones gagnait 0,14%, le S&P 500 grappillait 0,05%, mais le Nasdaq lâchait 0,04%. Du fait de la proximité avec la fête nationale, mardi, marquant la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, la clôture de la séance a été avancée à 17H00 GMT.

L'indice d'activité manufacturière pour juin aux Etats-Unis publié en cours de séance a montré qu'elle a baissé pour le huitième mois consécutif, prenant à revers les attentes du marché, selon les données publiées par la fédération professionnelle ISM.

Dans le détail, l'indice mesurant cette activité est tombé en juin à 46%, contre 46,9% un mois plus tôt, alors que les analystes s'attendaient plutôt à une légère hausse à 47,1%, selon le consensus publié par briefing.com.

"Ces éléments macroéconomiques sont toujours très regardés, ils permettent de bâtir différents scénarios quant aux stratégies des banques centrales", juge Lucas Excoffier, chargé du courtage continental chez Oddo BHF.

La banque centrale américaine (Fed) a relevé ses taux de cinq points de pourcentage depuis mars 2022, pour les amener dans une fourchette comprise entre 5% et 5,25%, avant de marquer une pause lors de sa dernière réunion, mi-juin.

La prochaine réunion de l'institution monétaire américaine est prévue les 25 et 26 juillet et quasiment tous les responsables de l'institution s'étaient prononcés, mi-juin, en faveur d'une nouvelle hausse.

Tesla bondit à New York

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla a livré 466.140 voitures au deuxième trimestre, un chiffre au-dessus des attentes malgré un marché difficile.

Ces volumes représentent une hausse de 83% par rapport à la même période de l'an dernier, et de 10% par rapport aux trois premiers mois de 2023.

"Cette donnée devrait permettre à nouveau à l'action de fortement progresser, mais les nombreuses baisses de prix, qui ont permis cette performance, pourraient mettre un peu plus la pression sur les marges du constructeur", note Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.

L'action bondissait de 8,39% vers 13H50 GMT à New York.

En Europe, les valeurs automobiles ont fini en rang dispersé. A Francfort, Volkswagen a gagné 0,68% tandis que BMW a lâché 0,28%, Mercedez-Benz 0,07% et Porsche AG 0,09%.

Aztrazenaca pas assez affirmatif

L'action du laboratoire pharmaceutique Aztrazenaca a chuté de 8% à Londres, après que la société a fait un point sur son médicament datopotamab deruxtecan utilisé dans le cancer du poumon.

Le laboratoire considère que l'essai "a démontré une amélioration statistiquement significative" mais les analystes, comme ceux de Jefferies, regrettent "le peu de détails", et des formulations laissant penser à "des bénéfices moins importants qu'escompté" après l'utilisation du médicament.

Les pétrolières en hausse

Aidées par le regain des cours du brut, les valeurs pétrolières poursuivaient leur avancée à New York, à l'instar d'ExxonMobil (+1,05% vers 16H GMT) ou ConocoPhillips (+1,21%). En Europe, BP a gagné 2,72% et Shell 1,58% à Londres, Eni 1,74% à Milan, et TotalEnergies 1,81% à Paris.

Les cours du pétrole montaient pour la quatrième séance consécutive avec deux des trois plus grands producteurs mondiaux, la Russie et l'Arabie saoudite, qui ont annoncé de nouvelles limites à leur offre.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, prenait 0,76% à 75,98 dollars vers 15H55 GMT.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en août, gagnait aussi 0,76% à 71,18 dollars.

L'euro en légère hausse

L'euro était en légère hausse (+0,11%) par rapport au billet vert, à 1,0922 dollar pour un euro vers 15H55 GMT.

Le bitcoin avançait de 1,53% à 31.060 dollars.

bur-mgi/mdr