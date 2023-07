Les marchés occidentaux figés face à de nombreux résultats et avant la Fed

Les Bourses occidentales tournent autour de l'équilibre mardi, ne profitant guère de l'élan venu de Chine, face aux nombreux résultats d'entreprises et au début de la réunion de la Banque centrale américaine.

Wall Street a ouvert sans grande variation: le Dow Jones reculait de 0,04%, le S&P 500 avançait de 0,08% et le Nasdaq prenait 0,41% vers 13H40 GMT.

En Europe, Paris reculait de 0,21%, Francfort de 0,08% quand Londres prenait 0,16% et Milan 0,01%.

Les variations sont loin de l'enthousiasme en Asie, où la Bourse de Hong Kong a bondi de 4,10% et Shanghai de 2,13%, avec des déclarations des autorités rendant plus crédible un plan de soutien à l'économie, et particulièrement au secteur immobilier.

"L'enthousiasme ne s'est pas propagé, peut-être en raison du manque de détails sur les mesures de relance, mais aussi de la distraction que représentent les réunions des banques centrales au cours des prochaines 48 heures" estime Craig Erlam, analyste d'Oanda.

Les investisseurs tentent toujours de mesurer l'ampleur et l'impact du ralentissement économique dans les pays occidentaux, et ses implications pour les politiques des banques centrales.

L'économie mondiale résiste, mais reste à des niveaux faibles, principalement du fait d'un ralentissement de ses principaux moteurs, États-Unis, Europe et, dans une moindre mesure, Chine, a estimé mardi le chef économiste du Fonds monétaire international (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas. L'institution a relevé sa prévision de croissance pour l'économie mondiale, à 3% en 2023, avec notamment une forte réévaluation pour les économies espagnole, russe et latino-américaines.

Le moral des entrepreneurs en Allemagne a poursuivi sa baisse en juillet, reflétant les difficultés de l'économie allemande entrée en récession.

La difficulté de concilier lutte contre l'inflation et croissance économique sera encore au menu des réunions des banques centrales américaines et européennes cette semaine. Si des nouvelles hausses de taux sont attendus, des discours plus accommodants sont aussi espérés pour les prochains mois.

La restauration trinque

L'entreprise de restauration Compass chutait de 4,80% à Londres après la publication de ses résultats un peu moins bon que prévu. "La valorisation" de l'entreprise "est tendue par rapport à d'autres sociétés" du secteur, estime les analyste de RBC.

En France, Elior chutait de 9,50% après avoir abaissé ses prévisions, l'inflation continuant de ronger ses marges. Sodexo perdait 4%.

Fausse note pour Spotify

Le numéro un mondial des plateformes audio Spotify dévissait de 10,30% à New York. Si l'entreprise a enregistré un bond record de ses utilisateurs actifs, à 551 millions, elle a vu sa perte opérationnelle se creuser considérablement d'avril à juin, à -247 millions d'euros, à cause, entre autres, de coûts de restructuration et de charges sociales.

Des relèvements de prévisions

Plusieurs entreprises bénéficiaient du relèvement de leurs prévisions financières, comme Adidas (+5,52%) à Francfort, le chocolatier Lindt & Sprüngli (+0,24%) à Zurich ou le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel (+2,94%).

Logitech, qui a donné des objectifs financiers après un trimestre meilleur qu'attendu, prenait 7,70%.

Le relèvement de la prévision ne suffisait en revanche pas à General Motors (-4,22%), avec des incertitudes liées à des négociations syndicales et au risque de saturation du marché des véhicules électriques.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole restent proches de sommets en trois mois atteints lundi, des promesses de soutien à l'économie par le gouvernement chinois portant le marché alors que l'offre est diminuée par l'Opep+.

Vers 13H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, cédait 0,22% à 82,56 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois reculait de 0,23% à 78,56 dollars.

L'euro perdait 0,25%, à 1,1036 dollar.

Le bitcoin montait de 0,31% à 29.235 dollars.

bur-fs/jbo/LyS