Les marchés obnubilés par la surchauffe

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge. Le CAC 40 a cédé 0,91% à 6 551,07 points. L'Euro Stoxx 50 a abandonné 0,98% à 4 082,72 points. A Wall Street aussi, la prudence est de mise du moins au sein des valeurs traditionnelles. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,02% à 33 939 points tandis que le Nasdaq s'adjuge 0,15% à 14 274,88 points après avoir atteint un nouveau record à 14 317,66 points.

En hausse à l'ouverture, les marchés actions européens ont rapidement pris le chemin de la baisse. A première vue pourtant, les nouvelles sont bonnes.

Hier soir, Jerome Powell a rassuré en confirmant lors de son audition au Congrès sa posture accommodante. Le président de la Fed a rappelé que l'amélioration quantitative mais aussi qualitative du marché du travail restait sa principale priorité. Il a profité de l'occasion pour réaffirmer le caractère transitoire de l'inflation, écartant ainsi le risque d'un durcissement plus rapide que prévu de sa politique monétaire.

De son côté, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a mis ce matin l'accent sur la nécessité de récupérer les 7,5 millions d'emplois perdus lors de la crise.

Toujours sur le plan macroéconomique, les résultats provisoires des enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achat pour le mois de juin ont illustré l'accélération de l'activité dans le secteur privé en zone euro. L'indice PMI "flash" composite, qui agrège l'activité industrielle et des services, a ainsi grimpé à 59,2 en juin, son niveau le plus élevé depuis juin 2006, après 57,1 en mai.

Mais alors que tous les voyants sont au vert, les investisseurs se sont inquiétés des commentaires d'IHS Markit, auteur de l'étude. En effet, selon le bureau d'études, la vigueur de la reprise témoigne des difficultés des entreprises à répondre à la demande. Ces dernières souffriraient en outre de pénuries de matières premières et de personnel. Dans ces conditions, les entreprises vont être amenées à relever leurs tarifs engendrant du même coup de l'inflation supplémentaire.

Or, le risque inflationniste et son corolaire, une hausse des taux qui risquerait de ralentir la croissance et déstabiliser les marchés financiers, demeure le principal sujet de préoccupation des opérateurs.

A la Bourse de Paris, Teleperformance (+2,6%) a signé la plus forte hausse du CAC 40 après une acquisition structurante aux Etats-Unis. Pernod Ricard a gagné, lui, 1,97%, soutenu par la révision à la hausse de son objectif 2020-2021 grâce à un rebond plus marqué que prévu de la consommation dans les bars et restaurants.

A l'autre bout du palmarès, Kering a cédé 2,91% pénalisé par HSBC qui a dégradé sa recommandation sur le titre d'Achat à Conserver.