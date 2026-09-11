Les marchés obligataires mondiaux vacillent alors que la flambée des prix du pétrole attise les risques d'inflation

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(Dernières informations sur l'évolution des taux américains et l'ouverture des marchés chinois)

* Le Brent atteint 109 dollars le baril alors que la guerre au Moyen-Orient s'étend

* Les taux américains à 10 et 30 ans atteignent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, les obligations asiatiques s'effondrent

* Les actions s'effondrent, le Nikkei perd 2,8 %, le dollar se raffermit

* L'IPC américain sera publié plus tard dans la journée, un indicateur clé pour la décision de la Fed la semaine prochaine

par Stella Qiu

Les rendements obligataires mondiaux ont atteint de nouveaux sommets et les marchés boursiers se sont effondrés vendredi, alors que la flambée des prix du pétrole a exacerbé les risques d’inflation, poussant les investisseurs à anticiper un nouveau resserrement monétaire de la part des banques centrales du monde entier.

L' LCOc1 du Brent a atteint vendredi son plus haut niveau depuis quatre mois, à 109,97 dollars le baril, après un bond de 6 % pendant la nuit, clôturant ainsi une semaine marquée par une hausse de près de 13 %. Les flux pétroliers sont restés limités dans le détroit d'Ormuz alors que les États-Unis et l'Iran se livraient à des attaques réciproques , tandis que les Houthis, proches de l'Iran, prenaient le contrôle du port yéménite de Mocha, menaçant ainsi les exportations de pétrole saoudiennes vers la mer Rouge.

« Le trafic maritime passant par le détroit de Bab el-Mandeb est gravement menacé par les avancées des Houthis », a déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez RBC Capital Markets, estimant que le Brent pourrait atteindre 121,99 dollars le baril d’ici la fin de l’année en raison de la reprise d’une guerre à grande échelle entre l’Arabie saoudite et les Houthis.

Cela a sonné l’alarme pour les marchés, qui commencent enfin à intégrer dans leurs cours le risque d’une guerre prolongée. Les commentaires du président Donald Trump, selon lesquels la guerre pourrait se prolonger au-delà des élections de mi-mandat de novembre, n’ont pas arrangé les choses, les rendements obligataires ayant bondi à l’échelle mondiale en raison de craintes accrues d’inflation.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a grimpé de 2 points de base vendredi pour atteindre 4,9708 %, son plus haut niveau depuis trois ans et tout près du seuil très surveillé des 5 %, ce qui a alourdi les coûts de financement de la dette publique américaine, qui s’élève à 40 000 milliards de dollars. Les rendements à 30 ans US30YT=RR ont atteint un nouveau plus haut en 19 ans à 5,3803 %, entraînant une hausse des taux hypothécaires américains et freinant le marché immobilier.

US2YT=RR Les rendements à deux ans ont encore progressé de 2 points de base pour atteindre 4,5835 %, après avoir bondi de 12 points de base pendant la nuit, les marchés pariant de plus en plus sur le fait que la Réserve fédérale américaine devra relever ses taux d’intérêt ce mois-ci pour juguler l’inflation, une probabilité actuellement estimée à environ 70 %.

La chute du marché obligataire américain s’explique en partie par un programme de rachat de bons du Trésor qui s’est avéré inférieur aux 6 milliards de dollars attendus.

Les obligations asiatiques ont prolongé la vague de ventes mondiale, les rendements des obligations d’État australiennes à trois ans AU3YT=RR bondissant de 18 points de base pour atteindre un plus haut depuis 15 ans à 5,047 %. Les rendements des obligations d’État japonaises à 10 ans JP10YTN=JBTC ont augmenté de 6 points de base pour s’établir à 2,97 % , les données montrant que l’inflation des prix de gros au Japon restait élevée, ce qui renforce les arguments en faveur d’une hausse imminente des taux par la Banque du Japon.

DES HAUSSES DE TAUX À VENIR

Les analystes de JPMorgan s’attendent désormais à ce que huit des neuf banques centrales des marchés développés relèvent leurs taux d’intérêt d’ici la fin de l’année, notamment la Fed, la Banque du Japon, les quatre banques centrales européennes, ainsi que les banques centrales d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

« Le resserrement monétaire devrait pour l’instant rester modéré, mais les risques pesant sur nos prévisions penchent en faveur d’une intensification des mesures face à une croissance tenace, à une inflation sous-jacente persistante et à des pressions sur les prix des matières premières », ont-ils indiqué dans une note.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux d’ s cette nuit pour la deuxième fois cette année et certains responsables envisagent un nouveau resserrement, le mois d’octobre étant envisagé.

La flambée des cours du pétrole a accru l’importance des données sur les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d’août, attendues plus tard dans la journée, qui pourraient faire pencher la balance en faveur ou contre une hausse des taux de la Fed la semaine prochaine. Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,2 % de l’indice des prix à la consommation (IPC) sous-jacent, bien que les risques penchent vers un chiffre plus élevé, les données de l’indice des prix à la production (IPP) publiées cette nuit ayant montré une certaine persistance.

La hausse des rendements obligataires a entraîné une augmentation des taux d’actualisation utilisés pour les valorisations des entreprises, plongeant les actions asiatiques dansdes pertes importantes. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a perdu 1,8 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a chuté de 2,8 %.

Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont reculé de 1,2 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a chuté de 1,5 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,2 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 sont restés pratiquement inchangés.

Le dollar américain s’est raffermi dans le sillage de la hausse des rendements des bons du Trésor, après avoir gagné 0,4 % pendant la nuit face à ses principales devises de référence. Son indice =USD est resté stable vendredi, à 99,04.

Sur les marchés des matières premières, l’or a progressé de 0,3 % à 4 328 dollars l’once XAU= après avoir chuté de près de 2 % pendant la nuit, ne parvenant pas à profiter des achats liés à la recherche de valeurs refuges. GOL/