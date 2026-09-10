Les marchés, nerveux, attendent les chiffres de l'inflation aux États-Unis après une nouvelle hausse des taux de la BCE

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* Les marchés obligataires restent nerveux alors que la BCE relève ses taux d'intérêt

* L'escalade du conflit au Moyen-Orient fait grimper le prix du pétrole de 3 %, à 104 dollars le baril

* Les rendements américains à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis 2023 après le rachat de bons du Trésor

* Les actions reculent alors que les opérateurs se préparent également à la publication des chiffres de l'inflation américaine plus tard dans la journée

(Dernières informations après la hausse des taux d'intérêt de la BCE)

par Marc Jones

Les marchés, nerveux, attendaient jeudi la publication de données clés sur l'inflation aux États-Unis après que la BCE a relevé ses taux d'intérêt pour la deuxième fois cette année et que le prix du pétrole s'est maintenu au-dessus de 100 dollars le baril à la suite des frappes de missiles contre des pétroliers américains et iraniens dans le détroit d'Ormuz.

Les cours du pétrole restaient une source de préoccupation pour les investisseurs après que le Brent a franchi mercredi la barre des 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet, faisant craindre un regain de pression inflationniste alors même que les rendements obligataires des grandes économies oscillent près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies.

La décision de la Banque centrale européenne de relever jeudi son taux directeur de 2,25 % à 2,50 % n’a guère surpris compte tenu des signaux récents et n’a pratiquement pas fait bouger les marchés boursiers de la zone euro .EU ni l'euro EUR= .

Keith Patton, responsable mondial des stratégies de rendement absolu sur titres à revenu fixe chez Columbia Threadneedle, a déclaré que l’attention se portait désormais sur la réponse que donnerait la présidente de la BCE, Christine Lagarde, lors de sa conférence de presse à 13 h 45 GMT, aux inévitables questions concernant la probabilité de nouvelles hausses.

“En fonction des termes qu’elle emploiera, le marché s’attend probablement à une prise de position plus accommodante, dépendante des données”, a déclaré M. Patton.

“La question clé pour moi est de savoir s’ils ont réalisé des simulations pour évaluer l’impact négatif sur la croissance d’une nouvelle hausse des taux.”

Les opérateurs tablent actuellement sur une hausse des taux de la BCE à 2,74 % d’ici décembre. Mais ils anticipent également une nouvelle hausse d’ici la même période l’année prochaine et une probabilité d’environ 40 % qu’une autre suive.

Le rendement de l’obligation allemande à 10 ans DE10YT=RR s’est maintenu à 3,45 %, son plus haut niveau depuis le pic de la crise de la zone euro en avril 2011, tandis que le rendement de l’OAT française FR10YT=RR a atteint un nouveau plus haut depuis 2008, à 4,35 %.

En dehors de la zone euro, les rendements des obligations britanniques à 10 ans GB10YT=RR et à 20 ans GB20YT=RR ont oscillé près de leurs plus hauts niveaux respectifs depuis 2007 et 1998, à 5,26 % et 5,87 %, tandis que les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont légèrement progressé pour atteindre 4,85 %.

Les investisseurs assimilaient également les signes d'un assouplissement de la politique budgétaire américaine après que Donald Trump eut promis de verser à chaque adulte américain un “dividende Trump” de 5 000 dollars si son parti remportait les élections législatives de novembre. Le département du Trésor avait également annoncé un rachat de 6 milliards de dollars d'obligations américaines à long terme, ce qui a déçu certains investisseurs.

“Dépenser 4 % du PIB pour remporter une élection”, alors que le Trésor rachète des obligations à long terme, “cette politique manque de cohérence”, a déclaré M. Patton, de Columbia Threadneedle.

PRESSION SUR LE PÉTROLE

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont encore bondi de 3 % pour atteindre 104 dollars le baril, dans un contexte de nouvelle escalade de la guerre avec l'Iran et alors que les traders étaient confrontés à la perspective de pressions inflationnistes encore plus fortes.

O/R

“Je pense que le franchissement de la barre des 100 dollars par le Brent sera perçu par de nombreux acteurs du marché comme un événement majeur dans le contexte actuel”, a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global.

M. Twidale a ajouté que les traders qui s’étaient montrés prudents dans l’espoir d’un accord de paix au Moyen-Orient pourraient désormais “passer à l’action à mesure que la réalité d’un conflit prolongé s’impose”.

Dans la nuit, l’indice MSCI, qui regroupe l’ensemble des actions asiatiques .MIAP00000PUS , a reculé de 0,5 %. Le Nikkei japonais .N225 a clôturé en hausse de 0,2 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 a reculé de 0,25 %.

Les contrats à terme de Wall Street STXEc1 ont progressé de 0,1 % dans l’attente des chiffres de l’inflation américaine qui seront publiés plus tard dans la journée et qui détermineront les anticipations concernant la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

L'attention des investisseurs restera tournée vers le marché obligataire. Après que la vague de ventes mondiale a propulsé les rendements à 30 ans à leur plus haut niveau depuis 2007, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré en août que le gouvernement allait accroître ses rachats d'obligations à long terme.

“Bessent a lancé un défi à un groupe de traders chevronnés qui n’aiment pas qu’on leur dise quoi faire”, a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez StoneX.

“Il remportera peut-être une ou deux batailles, mais il ne gagnera la guerre que si les traders obligataires le lui permettent.”